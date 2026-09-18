Аферата "Баба Алино"! Коста Стоянов поиска доживотно наказание

След въпрос на народния представител стана ясно, че се проверяват 12 варненски нотариуси, за трима са предприети дисциплинарни действия, а прокуратурата работи по множество преписки и досъдебни производства

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов поиска драстично увеличаване на наказанията за нотариуси, участвали в тежки нарушения при сделки с недвижими имоти, включително възможност за лишаване от правоспособност до живот. Той постави въпроса в Народното събрание във връзка с разследванията по скандала с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна.

„Измина повече от една година, откакто „Възраждане“ публично оповести един от най-скандалните корупционни случаи в българската история - „Баба Алино“. Мащабът на незаконното строителство беше потвърден, редица институции извършиха проверки, установиха нарушения и издадоха административни актове и заповеди. Въпреки това до днес няма нито един осъден и няма нито един човек в затвора за случилото се там“, заяви Стоянов.

Той подчерта, че случаят не може да бъде разглеждан единствено като незаконно строителство, извършено от отделен инвеститор. Установените нарушения, данните за фалшификации и продължителната липса на реакция насочват към много по-широка мрежа от свързани лица.

„Тук действително можем да говорим за организирана престъпна група, в която са замесени общински и държавни служители, служители на службите по вписванията и кадастъра, правоспособни технически лица и нотариуси“, заяви народният представител.

След поставения от него въпрос министърът на правосъдието съобщи, че Инспекторатът към ведомството проверява общо 12 нотариуси с район на действие Районен съд - Варна, извършвали нотариални удостоверявания по сделки с имоти в „Баба Алино“. Първоначално са възложени девет проверки, а впоследствие обхватът им е разширен с още три.

Трите най-обемни проверки вече са приключили. За двама нотариуси са образувани дисциплинарни дела пред Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара, а за трети е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство. По един от случаите е поискано най-тежкото предвидено в момента дисциплинарно наказание - лишаване от правоспособност.

При първата проверка са установени множество съществени нарушения, сред които липса на мотивирана правна преценка и на постановления, въз основа на които са издавани актове. Констатирано е издаването на документи за собственост за около 35 сгради в горска територия, както и за множество самостоятелни обекти. По част от нотариалните дела липсват доказателства за придобивното основание на сградите, схеми на обектите и данъчни оценки.

При втори нотариус са установени системни нарушения, определени от Инспектората като повтаряща се практика. Сред тях са липсващи задължителни справки, непроведени проверки на самоличността, дееспособността и представителната власт на участниците, както и липсващи декларации и други задължителни документи.

Констатирани са и случаи, при които декларации с личен характер са подписвани от пълномощници, както и сделки за паркоместа или дворни места върху имоти със статут на горска територия. При третата приключила проверка отново са установени нарушения при проверката на самоличността, дееспособността и представителната власт на участващите лица.

Все още няма приключило дисциплинарно производство и влязло в сила наказание. Останалите девет проверки са в процес на приключване. Установени са и данни за нарушения при действия на съдии по вписванията към Районен съд - Варна, по които се извършва отделна проверка.

Коста Стоянов обърна внимание, че действащият Закон за нотариусите и нотариалната дейност предвижда лишаване от правоспособност за срок от три месеца до пет години като най-тежко дисциплинарно наказание.

„При толкова тежък случай наказание до пет години е крайно недостатъчно. Необходимо е законът да бъде променен и да бъде въведена възможност за лишаване от правоспособност до живот. Ако Министерството на правосъдието не предложи тази промяна, ще я предложим ние от „Възраждане“, заяви народният представител.

Той посочи и едни от най-фрапиращите случаи, за които са събрани данни - декларации от лица, които към посочения момент, за който декларират са били 16-годишни, както и сделка, при която тежест върху имот е заличена и не присъства в нотариалния акт, а в горска територия се появява къща върху имот, придобит чрез замяна с държавата, в противоречие със Закона за горите.

От предоставената на министъра информация от прокуратурата стана ясно, че към 17 септември в Окръжната прокуратура - Варна се наблюдават шест преписки, свързани с незаконното строителство в „Баба Алино“. Основното досъдебно производство е за евентуални длъжностни престъпления, като се проверяват и данни за неправомерно нанасяне на обекти в кадастралните регистри чрез неистински официални документи. Отделно се разглежда информация от ДАНС за предполагаемо пране на пари.

В Районната прокуратура - Варна се водят девет досъдебни производства за документни престъпления, неверни декларации, удостоверения за търпимост, незаконна сеч, нарушения при водовземни съоръжения, предполагаема измама и други деяния. По едно от тях е внесен обвинителен акт срещу лице, обвинено, че е възпрепятствало държавни и общински служители да извършат проверка. По друго производство две лица са привлечени като обвиняеми във връзка с удостоверения за търпимост, съдържащи неверни обстоятелства.

„От „Възраждане“ ще продължим да следим случая докрай. Всички замесени длъжностни лица трябва да понесат отговорност, а при доказано извършени престъпления виновните трябва да получат ефективни присъди. След толкова разкрити нарушения обществото очаква не само проверки, а справедливост“, категоричен е Коста Стоянов.