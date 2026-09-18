Константин Проданов: Пресичаме достъпа до обществен ресурс

“Дойдохме с ясна заявка - разграждане на олигархичния модел и пресичане на достъпа до обществен ресурс. Правим го последователно от първия ден”. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси и депутат от ПГ “Прогресивна България” Константин Проданов в предаването “Лице в лице” по bTV, във връзка с изнесените данни изнесените данни от Министерството на вътрешните работи относно корупционна схема между фирми за доставка на мантинели и политически лица.

“Министър Демерджиев застава с името си зад информацията, която изнесе. Тя беше много детайлна. Прокуратурата трябва да влезе в ролята си и да предприеме действия”, заяви Проданов.

“Не казвам нещо изненадващо за българските граждани - има усещане, че прокуратурата не работи добре.“, заяви той, като допълни, че именно съдебната реформа е един от ключовите приоритети на “Прогресивна България”.

“Целта е цялостна реформа на съдебната система, така че тя наистина да защитава българските граждани и собствеността им”, подчерта депутатът.

Проданов защити пакета от мерки на правителството срещу поскъпването на горивата, чиято обща стойност е над 320 млн. евро. Той отговори на критиките на опозицията, според които премахването на акциза за пропан-бутана ще ощети хазната.

“Никога не е достатъчно, когато хората страдат от високите цени. Но първата ни грижа не е хазната. Първата ни грижа е благосъстоянието на българските граждани”, заяви Проданов.

Той допълни, че значителна част от средствата вече са заложени в бюджета за 2026 г. - над 220 млн. евро, включително около 170 млн. евро целева помощ за земеделските производители и 55 млн. лв. за тежкотоварния транспорт.

Проданов обясни, че подкрепата за тези два сектора има за цел да ограничи пренасянето на шока от цените на горивата към цените на храните и останалите стоки и услуги.

“Земеделието и транспортът имат най-пряката връзка между високите цени на горивата и цените на храните. Подпомагайки тези сектори, се опитваме да неутрализираме поне до известна степен негативния ефект”, каза той.

Като ключова нова мярка Проданов определи т.нар. инфлационен чек - 50 евро за около 550 000 души, които отговарят на определени критерии за социална уязвимост.

Средствата ще бъдат предоставяни автоматично, без хората да подават заявления.

“Става дума за подпомагане на най-уязвимите - тези, които наистина имат нужда. Това е възможно най-прецизното насочване на средствата. Не смятаме, че трябва да подпомагаме еднакво хората, които имат нужда, и тези, които очевидно нямат нужда от такава помощ”, подчерта депутатът.

По думите му настоящият пакет ще действа до края на годината, а в бюджета за 2027 г. ще бъдат предвидени допълнителни буфери, които да позволят реакция, ако високите цени на горивата се запазят.

В пакета са включени още мерки за училищния и автобусния транспорт, за да не се допуска прекъсване на услугите в труднодостъпни населени места, както и подкрепа за линейките.

Относно възложените одити на Сметната палата Проданов заяви, че целта им е да представят максимално точна и пълна информация.

“Не искам да спекулирам. Няма смисъл да подхранваме слухове. Когато имаме всички данни на разположение, ще ги коментираме, но мисля, че ключово и това направихме с Бюджет 2026, българските граждани да имат пълна яснота за финансовото състояние на държавата. Какво е в момента, какво е било какво би могло да бъде”, допълни той.