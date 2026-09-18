Нови подробности за Средния коридор. Велислава Петрова каза как ставаме врата на Европа

Нови подробности за това как България става входна врата на Европа и кои от новите транспортни коридори ще минават през нея изнесе външният министър Велислава Петрова.

Балканите трябва да използват възможностите си и сами да определят своето бъдеще чрез стабилни партньорства, стратегическа свързаност и устойчиви общества, каза дипломат №1 Велислава Петрова на международната конференция „EU Meets the Balkans“ в София.

„Основното постижение на Европа е способността ѝ да превръща границите в мостове. Действително можем да направим същото тук. Не просто като визия за бъдещето, а като необходимост на настоящето“, подчерта министър Петрова.

Външният министър постави специален акцент върху стратегическата свързаност като инструмент за преодоляване на зависимости и укрепване на сигурността. „България може да бъде врата към Европа и ключова пресечна точка на вертикалната и хоризонталната свързаност в транспорта, енергетиката и цифровите връзки, включително чрез развитието на стратегическия Коридор VIII и предстоящия Регионален форум за свързаност, на който България ще бъде домакин“, посочи още Велислава Петрова.

Коридор VIII се разглежда като естествено западно разклонение или „входна врата“ на Средния коридор към Югоизточна и Централна Европа, от който България става ключова част след новината от Урсула фон дер Лайън в сряда, че да проекта с наши участие са предвидени 12 милиарда евро. Догодина България става домакин на Регионална среща на върха по проекта. Когато товарите от Азия пристигнат по Средния коридор до българските черноморски пристанища (Варна и Бургас), Коридор VIII осигурява най-бързия сухопътен маршрут за пресичане на Балканите към Адриатическо море и Италия.

Министър Петрова открои членството в ЕС като ключово партньорство за страните от региона. Европейската интеграция трябва да продължи да се основава на собствените заслуги. По думите ѝ напредъкът на Албания и Черна гора показва, че политическата воля и реформите водят до резултати. Според Велислава Петрова ползите от членството трябва да достигат до гражданите още преди формалното приключване на процеса чрез инструменти като Плановете за растеж на ЕС, SEPA и принципа „Роуминг като у дома“. По отношение на разширяването тя подчерта, че ускоряването на процеса не може да бъде за сметка на неговите критерии.

В заключение министър Петрова очерта основните приоритети за региона – ускоряване на европейската интеграция въз основа на заслугите, изграждане на стратегическа свързаност, укрепване на устойчивостта срещу хибридни заплахи, намеса и атаки срещу критична инфраструктура, задълбочаване на икономическото сътрудничество и инвестиции в хората.