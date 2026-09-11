Прогресивна България тръгва срещу „мутрите“ в бързите кредити

„Прогресивна България“ подготвя сериозно затягане на правилата за компаниите за бързи кредити, като целта е да бъдат пресечени скритите такси, агресивните практики за събиране на задължения и участието на лица с криминално минало в този бизнес. Това заяви депутатът от формацията и член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Здравко Марков пред Нова телевизия.

По думите му проблемът засяга над 1 милион български граждани, а сегашната регулация позволява един кредит да изглежда евтин на хартия, но реално да струва многократно повече.

От 1000 до 12 000 лева

Марков даде и конкретен пример от времето, когато е работил в частния бизнес. Негов млад служител изтеглил 1000 лева, за да заведе приятелката си на почивка. Около година и половина по-късно задължението вече било достигнало 12 000 лева, а месечната вноска - 800 лева.

Точно подобни случаи, според Марков, показват защо сегашната система трябва да бъде променена. Формално кредитът може да бъде отпуснат при определен годишен процент на разходите, но след това към него да се добавят такси за експресно обслужване, поръчителство и различни допълнителни услуги.

„Регулацията трябва да включва всичко, но явно в момента законът така е написан, че те го заобикалят по всякакви начини“, заяви депутатът.

ГПР остава с таван

Марков беше категоричен, че управляващите не възнамеряват да премахват тавана върху разходите по потребителските кредити. Напротив - идеята е формулата да бъде прецизирана така, че всички реални разходи по кредита да попадат в нея и да не могат да бъдат прехвърляни към клиента под други имена.

„Ще направим работеща формула, така че българските потребители да са защитени“, заяви той.

По думите му целта не е кредитите да поскъпнат, а реалната им цена да стане прозрачна. „Кредитът на практика не поскъпва, защото в момента действително е доста по-скъп“, обясни Марков.

Той потвърди и че защитата при просрочие ще остане. „Твърдо и категорично мога да заявя, че не отпада нито една защита на потребителя“, подчерта депутатът.

Капиталът може да стане до 5 млн. евро

Една от най-сериозните промени засяга минималния капитал на компаниите в сектора. В момента изискването е 500 000 евро, а се обсъжда прагът да бъде увеличен до между 2 и 5 млн. евро.

Според Марков тази мярка трябва да повиши финансовата отговорност на дружествата и да ограничи навлизането на случайни или некоректни участници.

Обмисля се и санкциите да бъдат свързани с размера на капитала на компанията, така че глобите да не се превръщат просто в незначителен разход за по-големите дружества.

„Да изкараме мутрите и рекетьорите от сектора“

Другата голяма линия в промените е свързана с хората, които могат да участват в бизнеса с потребителски кредити.

Обсъжда се лица, осъждани за престъпления от общ характер, да нямат право да участват в управлението или дейността на подобни компании. Изключение ще бъде предвидено за реабилитираните.

Марков формулира политическата цел на „Прогресивна България“ особено остро. „От парламентарната група на „Прогресивна България“ сме твърдо фокусирани върху това да прекратим всички нелоялни практики в сектора и също така да изкараме мутрите, или така наречените рекетьори, от сектора“, заяви той.

Над 1 милион българи са засегнати

По думите на депутата мащабът на проблема е огромен, защото над 1 милион души в България използват този тип кредитиране.

Именно затова държавата трябва да намери баланс - от една страна, хората да продължат да имат достъп до средства, когато имат спешна нужда, а от друга - да не се превръщат в жертви на прекомерно оскъпяване, скрити такси и натиск при събиране на задължения.

„Те да бъдат защитени и наистина да бъде спрян тормозът, да спрат да им слагат кожата от гърба“, заяви Марков.

Тази реплика показва и политическата линия, която управляващите очевидно ще защитават при дебата - че проблемът не е самото съществуване на бързите кредити, а начинът, по който част от пазара използва слабостите на хора, които често прибягват до тях в момент на финансова нужда.

Законът още ще се прецизира

Конкретните текстове все още не са окончателни и предстои да бъдат обсъдени публично. След това ще минат през парламентарните комисии и пленарната зала.

Марков подчерта, че спорните формули и ограничения ще бъдат доработени, преди законопроектът да бъде окончателно приет.

Заявката на „Прогресивна България“ обаче вече е ясна - по-висок капитал за компаниите, по-тежки санкции, по-малко законови вратички, ограничаване на участието на осъждани лица и край на практиката малък заем да се превръща в дълг, който може да преследва човек с години.