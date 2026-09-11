Харалан Александров: Йотова е „интронизиран лидер“, а „Възраждане“ може да размести картите

Илияна Йотова влиза в президентската надпревара като своеобразен „интронизиран лидер“, зад когото стои аурата на националния политически елит, докато „Възраждане“ може да се окаже факторът, способен да размести предварителните сметки. Така социалният антрополог Харалан Александров очерта картината преди изборите на 25 октомври в интервю за Bulgaria ON AIR. Според него президентската битка вече показва дълбоко разделение между различни политически и обществени елити, а нищо в крайния резултат не бива да се приема за предварително решено.

Йотова като лице на националния политически елит

Най-силно Александров открои позицията на Илияна Йотова. По думите му тя вече има статута на „интронизиран лидер“ и носи със себе си цялата тежест на установения национален елит.

„Тя носи цялата аура на статуквото, или на националния елит“, заяви социалният антрополог. Срещу нея той вижда друг политически и обществен профил - глобалистски, проевропейски и свързан с ценностите на отворения свят.

Според Александров именно това противопоставяне може да се превърне в голямата линия на кампанията. „Сега ще видим каква част от хората вярват в европейския проект, в глобализацията, която е в криза, и колко са се върнали към националната държава с всичките й лоши и добри страни“, посочи той.

По думите му толкова ясно разделение в елита неизбежно означава тежък политически сблъсък. „При толкова разделен елит означава, че предстоят много битки“, прогнозира Александров.

„Възраждане“ може да се окаже голямата неизвестна

Социалният антрополог обърна специално внимание на „Възраждане“. Според него лидерът на партията Костадин Костадинов е сред най-четящите български политици и през годините успешно е изградил образа си на човек, който се противопоставя на статуквото.

Още по-интересна според Александров е кандидатурата на Петър Волгин. „Той има по-сложна биография. Той стигна до доста зрял етап, в който има значителен потенциал да размести картите“, каза антропологът.

Александров не смята балотаж за най-вероятния сценарий за Волгин, но отказва да го изключи напълно. „Не бих се изненадал и нещо такова да се случи. Всичко зависи от кампанията“, заяви той.

Точно „Възраждане“ според тази оценка може да се превърне в един от най-трудните за прогнозиране участници. Ако успее да мобилизира собственото си ядро и да привлече част от недоволните от традиционните партии избиратели, вотът може да се разпредели по начин, който да промени сметките на основните претенденти.

Гюров и Кандев тръгват с мощен инициативен комитет

На този фон днес беше учреден инициативният комитет, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В него влизат творци, артисти, писатели, университетски преподаватели, учени и представители на различни обществени среди.

Александров призна, че инициативните комитети около водещите кандидатури са впечатляващи. По думите му в тях има „водещи фигури в науката, в бизнеса, хора на изкуството“. Но той постави под съмнение идеята, че подобни комитети могат напълно да прикрият партийния характер на кандидатурите.

„Толкова е изчерпана картината за партийна кандидатура и партийна подкрепа, че трябва да бъде скрита зад тези инициативни комитети, макар че е съвършено ясно кои партии застават, тъй като много от настоящите лидери на партии, както и бивши, са в самите комитети“, коментира той.

Според Александров пред Гюров и Кандев стои задачата да излязат извън естественото си политическо ядро. Той определи потенциалната им среда като сравнително затворена общност, концентрирана около социалните мрежи и определени градски среди.

Антропологът използва и провокативната формулировка, че част от търсения електорат са „млади хора с инфантилно отношение към политиката“. По думите му това е „много ясно обособена общност“, която има силно усещане за собствена идентичност и твърди граници.

В същото време той призна, че силният инициативен комитет може да помогне на двойката да разшири подкрепата си отвъд този кръг.

Борисов избира ролята на арбитър

Отделен фактор според Александров е поведението на Бойко Борисов. Социалният антрополог определи лидера на ГЕРБ като един от най-опитните политици и обърна внимание на решението му да не застава начело на собствена партийна президентска кандидатура.

Според Александров Борисов е преценил, че партийният кандидат по дефиниция може да се окаже губещ в сегашната ситуация. Затова е предпочел „доста по-комфортната зона на арбитър“, който ще стои отстрани и ще може да накланя везните.

Този ход според него променя и традиционния език на кампанията. Александров смята, че обичайните обвинения за „корумпирано статукво“ и „олигархия“ вече не работят по същия начин, особено след решението на Борисов да се отдръпне от директното участие.

Предстои сблъсък на две Българии

В анализа на Харалан Александров президентската кампания постепенно се оформя като нещо повече от състезание между отделни кандидати. Той вижда сблъсък между различни представи за посоката на страната - от едната страна националната държава и утвърденият политически елит, от другата - проевропейският и глобалистки профил, а между тях сили като „Възраждане“, които могат да привлекат протестен и антисистемен вот.

Точно затова според него предстоящите избори могат да се окажат много по-непредвидими, отколкото изглеждат в началото. Йотова стартира от силна позиция, Гюров и Кандев се опитват да разширят градската и проевропейската си база, „Възраждане“ влиза с потенциал за изненада, а Борисов предпочита да запази свободата си да влияе върху развръзката.

Изводът на Александров е категоричен - общественото настроение се е променило, старите политически разделения вече не работят по същия начин и нищо в президентската надпревара не е предрешено.