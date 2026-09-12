Харалан Александров: Йотова е „интронизиран лидер“, а „Възраждане“ може да размести картите
Социалният антрополог вижда сблъсък между националния и глобалисткия елит и не изключва силна изненада от Петър Волгин
Следете всички новини, анализи и коментари за Харалан Александров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Социалният антрополог вижда сблъсък между националния и глобалисткия елит и не изключва силна изненада от Петър Волгин
Радев като партиен лидер се държи умерено и балансирано
Правителството се оттегли с достойнство, каза социалният антрополог
Политически компромис, който работи, нарече експертът управлението
Моментът е подходящ за по-активно участие на ДПС-Ново начало във вътрешната политика
Намираме в период на сериозен социален и емоционален срив, каза социалният антрополог
Промяната се разпада, прогнозира социалният антрополог
Кирил Петков оцеля доста дълго време, защото беше любимец на президента и газеше всички закони
Доган можеше и по-красиво да залезе, каза социалният антрополог
Това е фундаментален проблем на хората около Доган, категоричен бе Страхил Делийски
ДПС-Ново начало вече е много организирана и подредена партия
Най-добрият вариант беше Борисов премиер, каза социалният антрополог
Отново сме в крачка в духа на времето, каза социалният антрополог
Имаше драматургични елементи в преговорите, каза Елена Дариева
Ще си отдъхнем от вредителите ПП, уверен е той
Явор Божанков и Даниел Лорер се оказаха по далновидни, смята Харалан Александров
Те нямат проблем да грабят и под руски, и под китайски флаг, възмути се социалният антрополог
Партиите започват леко да се опознават, да се сприятеляват, каза социалният антрополог
Лъсна истината, че останалите партии не искат правителство
Проблемът за съставянето на кабинет е доверието между партиите