Харалан Александров: Борисов държи влака, Радев загуби перона

Бойко Борисов отново доказа, че именно той „кара влака“ в държавата. Това заяви социалният антрополог Харалан Александров пред бТВ, като подчерта, че ГЕРБ остава стабилната сила в условията на все по-дълбока политическа поляризация. Според него текат интензивни преговори за пренареждания във властта, а бъдещето на управлението зависи от благия тон и политическия опит на лидера на ГЕРБ.

ГЕРБ и ДПС удържат центъра, докато опозицията се самоизяжда

По думите на Александров ГЕРБ „далеч не изглежда оглозган, а по-скоро нахапан и насинен“ – партия, която понася удари и от двата края на политическия спектър, но продължава да е ядрото на стабилността. „Ефектът от поляризацията се усеща най-тежко в правителството, а на премиера Росен Желязков никак не му е лесно в тази ситуация на преборване и премерване на властта в коалицията“, коментира още той.

Александров отбеляза, че президентът Румен Радев е „под обсада“ и влиза в режим на партийно строителство, докато другият полюс в политическото пространство се оформя около Делян Пеевски.

„Който вика най-силно и атакува най-яростно душманите, има шанс да спечели това пространство. Но това не са хора, дефинирани от целите си, а от омразата си“, подчерта експертът.

На този фон центърът, представляван от ГЕРБ, остава ключов за баланса на страната. Именно Борисов, по думите му, успява да удържи масите и да предотврати разпада на управлението, което продължава да функционира благодарение на трите системни партии в парламента.

Пеевски и ДПС укрепват позициите, опозицията стреля в празно

Социалният антрополог изрази мнение, че моментът е подходящ за по-активно участие на ДПС-Ново начало във вътрешната политика, като посочи, че атаките срещу Делян Пеевски всъщност са му помогнали. „Критиците му създадоха демонизиран образ, който само засили влиянието му“, каза Александров и припомни, че изказвания като това на Асен Василев за „прасета“ са показателни за липсата на политическа култура в опозицията.

Журналистът Ружа Райчева също коментира, че Борисов ще продължи да поддържа стабилни отношения с Пеевски, но без да допуска сливане между ГЕРБ и ДПС, а напротив – чрез ясно разграничени, взаимно работещи центрове на влияние. Така според анализаторите именно оста ГЕРБ-ДПС остава гарант за управляемост и предвидимост, докато опозицията се лута между лозунги и вътрешни противоречия. В един силно поляризиран политически терен Борисов и Пеевски се оказват двете фигури, които не просто устояват на натиска – те държат релсите на влака стабилно в своя посока.

