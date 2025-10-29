Харалан Александров разкри голямата изненада от кабинета

Политически компромис, който работи. Това коментира за управляващата коалиция социалният антрополог Харалан Александров.

„Този компромис е напълно приемлив. БСП се държат много професионално и политически зряло. Това правителство е изненадващо сговорчиво", каза Александров пред БНТ.

По думите му, постигнатият баланс между различните политически сили е необичаен, но стабилен. „Трикраката масичка на това правителство е стабилна, но четирикраката е още по-стабилна. ДПС – Ново начало е четвъртото колело на каруцата“, отбеляза Александров.

„Най-безотговорното би било нова криза“, категоричен бе експертът. Според Александров макар компромисите да не са идеални, те са неизбежни в името на стабилността.

„Най-безотговорното нещо в момента би било да се хвърли страната отново в криза. Именно това е оправданието за всички компромиси, които се правят“, заключи той.

