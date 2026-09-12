Харалан Александров разкри голямата изненада от кабинета
Политически компромис, който работи, нарече експертът управлението
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Политически компромис, който работи, нарече експертът управлението
ПП и Асен Василев топят България, отсече лидерът на ГЕРБ
Той призна, че разговорите с партньорите за бюджета са довели до определени компромиси
Отговорността към България изисква диалог и компромиси, каза бившият социален министър
Време е за ново говорене и ново отношение към политиците, казва Виктория Василева от "Има такъв народ"
Искаме да си изпълним управленската програма, а не да ходим на предсрочни избори Не търся конспирации, но е факт, че АБВ напусна коалицията след конг...
Жените правят повече компромиси, когато започват работа. Това заяви пред БНТ вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. И...
Политиката е изкуство на компромиси и Борисов разбра това. Това каза бившият премиер Пламен Орешарски в предаването „Тази неделя". „Днес виждаме, че...
"Най-успешните държави и европейски членки са с разпокъсани парламенти и въпреки това се развиват добре", смята Кънев и добави, че 25 години след пада...
И 43-ото НС не е парламентът с главно "П" Страхил Делийскиполитолог Баланс - на този водещ фактор бе подчинена работата на политиците в изминалия па...
София. "Реформаторският блок участва в управлението на границата на компромиса", каза лидерът на ДСБ Радан Кънев от ефира на "Тази неделя" по bTV. "Тр...
Доц. Александър Маринов, политолог Трудностите при съставянето на правителството не се дължат главно на ината на партиите, на нежеланието им да правя...