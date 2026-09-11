Неврокопско настъпление за президент. Още един кандидат от Гоце Делчев

В Гоце Делчев очевидно не се шегуват с президентските избори. Още един представител на града влиза в битката за държавен глава и така неврокопският край се очертава като едно от любопитните огнища на тазгодишната кампания. След двойката Андрей Гюров-Георги Кандев за президентския пост се заявява и журналистът Борис Анзов, който ще участва в тандем с Бранимир Мичев.

Анзов е добре познат в района с журналистическите си материали за местното издание „Топ преса“, включително от Сирия и Москва. По-широка известност обаче му донесе една далеч по-нестандартна акция в руската столица.

През март 2021 г. българинът беше задържан за кратко от полицията в Москва, след като се появи пред сградата на руското Министерство на външните работи с кон и в кавказка носия. Целта му беше повече от необичайна - да предложи брак за 8 март на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Политиката също не е непозната територия за Анзов. През 2023 г. той беше кандидат за народен представител от партия МИР, а година по-късно оглави листата на формацията „Булгари“ в Благоевград.

Сега журналистът прави още една крачка нагоре и се включва в президентската надпревара заедно с Бранимир Мичев. Така Гоце Делчев вече се оказва представен с повече от една кандидат-президентска двойка - рядко срещана политическа концентрация за град извън големите областни центрове.

Кой ще стигне до „Дондуков“ 2 ще решат избирателите, но едно изглежда сигурно още преди истинската битка да е започнала - неврокопчани ще оставят трайна следа в президентските избори през 2026 г. И ако кампанията тепърва ще търси своите запомнящи се образи, Борис Анзов вече има биография, която трудно може да бъде сбъркана с тази на който и да е друг кандидат.