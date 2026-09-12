Япония с интерес към родни технологии и биопродукти
Японците произвеждат два пъти повече българско кисело мляко от нас „Японският пазар е пазарът на третата икономика в света с над 120 милиона потребит...
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Японците произвеждат два пъти повече българско кисело мляко от нас „Японският пазар е пазарът на третата икономика в света с над 120 милиона потребит...
Берлин. Тази година можем да се представим с биопродукти, смятам, че за тях има бъдеще и възможности в България. Това каза пред журналисти министърът...
Русе. Фермерски пазар с биопродукти ще правят в Русе. Идеята е да се провежда в събота на централния кооперативен пазар, където този уикенд се състоя...
София. Биологично произведените земеделски продукти и храни ще се предлагат на обособени щандове в търговските обекти и ще се съхраняват на специални...
Наредиха щанд по време на джаз феста
Габрово. Има едно място в страната, където времето спира. Там хората забравят, че имат телефони, компютри, дори и кола. Не ги интересува нищо, дори и...
Габрово. Нагла кражба попречи гостите на Узана поляна фест да опитат биопродукти от Източните Родопи – овче сирене, вино, ядки, сусамов тахан и мед, к...
Домашни овче сирене и масло, хляб и питки, няколко вида вино от биогрозде, сусамов тахан, мед, къпана баница, масленица и сусамки ще могат да опитат г...
Габрово. Биопродукти, произведени в Източните Родопи, ще бъдат предложени за дегустации на биопазара на Узана поляна от 12 до 14 юли. Жителите на Г...
Фермерите са на обрразователно посещение в Австрия, Словения и Хърватия
София. В ерата на биостоките магазинчето за екологично чисти продукти "От манастира" на столичната улица "Иван Асен II" привлича внимание дори само з...
Мляко, колбаси, пъстърва и екомармалад предлагат калугери