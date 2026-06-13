Абровски: Производителите говорят за натиск от веригите, но доказателства липсват
На днешната среща с производителите ще бъдат обсъдени проблемите в сектора на плодовете и зеленчуците
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На днешната среща с производителите ще бъдат обсъдени проблемите в сектора на плодовете и зеленчуците
Обещават до 15% по-евтина потребителска кошница
В подготвяните законодателни промени има добри идеи за подкрепа на българските производители
Министерството иска промени в наредбата, за да се вижда колко българска суровина има в млечните продукти
Димитър Манолов обвини европейските субсидии и търговските вериги за натиска върху родните производители
Кирил Вътев предупреди за 70% зависимост от чужди продукти и двойни надценки върху българските стоки
Програмата за Договорно изкупуване на земеделска продукция подпомага местната икономика и създава нови възможности
За първи път България е страна партньор на изложението. 14 бг производители представят продукцията си на национален щанд
Марката BILLA градини предлага разнообразие от подбрани сортове български плодове и зеленчуци, произведени от над 40 БГ производители
През 2021 година компанията увеличава с 33% броя на производителите, с които сключва договори за изкупуване на продукция
Работим с доставчици от 26 региона на страната, ще увеличим с 30% договорите със зеленчукопроизводители, казва Иван Чернев
Земеделското ни министерство е в контакт с румънските власти по повод нови случаи на африканска чума по свинете там...
Някои вериги не се разплащат с месеци, оплакаха се млекопреработватели Български производители за пореден път се оплакаха от некоректно отношение о...