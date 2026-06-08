Голяма промяна в цените! Радев каза какво е нужно

Властта представя в Министерския съвет параметрите на националната инициатива „Кошница с грижа“. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги, като очакванията са за спад от 10% в крайните цени за потребителите.

Друга цел на управляващите е разходите по промоциите да бъдат споделяни между различните участници по веригата – 50:50 между производителите и търговските обекти.

Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски изрази благодарност към присъстващите за проведените ползотворни срещи през последните две седмици. По думите му съвместните усилия ще помогнат на българските граждани да имат достъп до качествена и евтина храна. Постигнатото споразумение предвижда намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум шест месеца. Част от търговците са поели ангажименти за по-дълъг период и за по-голямо разнообразие на стоките.

От страна на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията бе изтъкнат конструктивният диалог, при който бизнесът е споделил своите притеснения и визия. Мерките и текстовете са прецизирани така, че да отговарят на пазарните изисквания и да не нарушават принципа на свободната конкуренция. „На дневен ред е решението на краткосрочния проблем – оказване на силна подкрепа и социална отговорност за пенсионерите и нуждаещите се домакинства”, коментира вицепремиерът Александър Пулев.

Премиерът Румен Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяването на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки.

Днес напрактика създаваме едно стратегическо партньорство между вас и правителството, насочено към гарантиране на стабилност, гарантиране на предвидимост и най-вече на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на населението и към всички български граждани във време на криза и висока инфлация. Подкрепяме едновременно и крайния потребител, и българския производител", подчерта премиерът Румен Радев.

За да има устойчивост на цените и качеството, трябва да укрепваме родното производство, каза още той.

"С общи усилия се обединихме върху тази визия за конкретни мерки, така че да има равнопоставеност между българското производство и внесение стоки. Показваме солидарност и социална отговорност към най-уязвимите домакинства", каза вицепремиерът Александър Пулев. По думите на Пулев по никакъв начин инициативата не нарушава принципите на свободната конкуренция.

Калибрирахме мерките, прецезирахме текстовете, така че да отговарят на всички пазарни изисквания, да не потъпкват по никакъв начин принципите на свободната конкуренция, заяви той.

В рамките на инициативата отделните търговски вериги ще прилагат намаленията по различен график и обем. Първата от тях стартира от 18 юни във всички свои 173 магазина, където ще предложи над 100 от най-продаваните продукти от малката потребителска кошница с фокус върху българското производство, специално обозначени на рафтовете. Друга верига ще се включи от 11 юни в своите 37 обекта на територията на София и Софийска област, като ще предложи около 50 от най-важните храни – хляб, мляко, сирене, месо, зеленчуци – с намаления от 15% до 30% за срок от поне шест месеца.

Трети голям търговец обяви готовност да предложи между 30 и 50 основни стоки (хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци) на по-достъпни цени във всички свои филиали, като плакатите и логото на кампанията вече се подготвят. Четвърти участник в кампанията поема ангажимент за срок от общо 8 месеца, за да обхване и традиционно по-тежките за домакинствата зимни месеци, като освен основни храни, ще включи в намаленията и перилни и хигиенни материали. От сектора на търговията на едро също декларираха подкрепа, като обявиха, че се включват с над 100 продукта от 10 юни, а от 1 юли – с над 150 артикула, насочени както към крайните потребители, такa и към малкия независим бизнес. Всички включени в инициативата продукти ще бъдат ясно маркирани със специални стопери или воблери.

„Искам да подчертая, че това не са краткосрочни промоции, а доброволен ангажимент, който поемате пред българските граждани”, допълни премиерът Румен Радев. Той отбеляза, че държавните контролни органи ще продължат да работят съобразно новото законодателство за изсветляване на стойността по веригата и за засилване на контрола на качеството както на вноса, така и на родното производство. По думите му крайната цел в дългосрочен план остава постигането на устойчивост на цените, по-голяма конкуренция и утвърждаването на националния хранителен суверенитет.

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