Петър Стоянович: Храним се така, както и мислим – с отпадъци
Историкът постави под съмнение и самото съществуване на т.нар. имитиращи продукти
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Историкът постави под съмнение и самото съществуване на т.нар. имитиращи продукти
Обещават до 15% по-евтина потребителска кошница
Правителството и търговците с общ ход срещу скъпите храни
Различни фактори диктуват това
Някои ежедневни продукти могат да намалят апетита и да подпомогнат изгарянето на мазнини
Редовната им консумация дава контрол на апетита и предотвратява преяждането
Те ще насърчат изгарянето на мазнини, запазят мускулите и подкрепят метаболизма ви
Те ще бъдат раздадени на деца и възрастни в бургаски центрове утре, за да зарадват потребителите им за предстоящите празници
В средата на този месец започва инициативата „Достъпно за вас“
Мерките се отнасят само до четири селскостопански продукта
Всяка седмица гърци пътуват до България и Северна Македония
Oчaквa ce дo 26 aприл cумитe дa бъдaт пo cмeткитe нa вcички пeнcиoнeри
Възобновяват помощта за закупуване на продукти от първа необходимост
Единствено цените на месото са по-ниски
Лилавият дъжд на Принс е безсмъртен. Парчето на Ирина Флорин в същата палитра се оказа едно най-добрите в най-новата ни попмузика. Цветът на монарсите...
1 500 домакинства от община Кубрат ще получат за зимата хранителни запаси, от фонда на ЕС за подпомагане на социално слабите. През тази седмица в у...
Броколи и кюфтета на пара влизат в менюта на яслите в Добрич. Малчуганите ще се хранят по новите рецептурници от 11 април. Като закуска се предлагат п...
Художник от Великобритания рисува потрети на знаменитости, като за целта си служи с хранителни продукти, пише в. "Дейли мирър", цитиран от Нова телеви...
София. Правителството прие проекта на Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. и го внася за окон...
София. С около 5% са се увеличили цените на хранителните стоки на едро от началото на октомври. Поскъпват основно плодовете и зеленчуците. Индексът н...