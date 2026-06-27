Петър Стоянович: Храним се така, както и мислим – с отпадъци

Историкът Петър Стоянович отправи остри критики към качеството на храните у нас след разкритията за фалшиво масло, продавано като германски продукт. Според него проблемът далеч не се изчерпва с един конкретен случай, а показва сериозни пропуски в контрола върху хранителните продукти.

„Храним се по начина, по който мислим – с отпадъци“, заяви Стоянович в предаването „Тази събота“ по bTV.

По думите му е необяснимо как държава, която се стреми да бъде модерна и европейска, допуска на един и същи щанд да се продават както оригинални продукти, така и техни имитации.

„Не мога да си обясня една държава, която иска по някакъв начин да функционира цивилизовано и европейски, да допуска на пазара едно до друго да стоят оригинал и имитация“, коментира той.

Историкът постави под съмнение и самото съществуване на т.нар. имитиращи продукти.

„Какво значи имитиращ продукт? Дори когато България живееше в пъти по-бедно, имаше сериозен опит държавата да контролира поне средното ниво на това, с което се храним“, каза Стоянович.

Той смята, че обществото трябва да чуе истината за възможностите на българските производители.

„Нямало мляко, нямало производители. Добре, нека се каже честно – можем да произвеждаме 20% истинско масло. Всичко останало е „шменти капели“. Същото е със сиренето, с колбасите и т.н.“, заяви той.

Според Стоянович отговорността не е само на производителите.

„Това е сговор, клетва за мълчание между държавата, производителите и потребителите за това, че ние се храним до голяма степен с некачествени и дори смъртоносни неща. Не е възможно в едно сирене да има 10% продукт, а всичко останало да е космическо. Това е сговор на престъпността“, категоричен беше Стоянович.

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