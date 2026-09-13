Петър Стоянович: Още един велик ден отбелязва България на 6 септември!
Почитаме не само Съединението, но и героизма на армията в Добруджа през 1916 г.
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Почитаме не само Съединението, но и героизма на армията в Добруджа през 1916 г.
Историкът постави под съмнение и самото съществуване на т.нар. имитиращи продукти
Според Петър Стоянович България има красота, градове и шанс, но няма достатъчно уважение към занаята на обслужването
В опита за революция младите бяха избутани от немай-къде на преден план, казва историкът
Как коментира тази отживяла идиотщина
Рубриката му не е успяла да задържи достатъчно интереса на аудиторията
Защо го наричаме Светия отец, попита професорът
Топ разказвачът представя мемоарите си в галерия „България“
Живее в мазе, яде евтина риба, връща се в България като „баровец“ през август
Загубих 3 часа, докато видя клетник на колело, каза историкът
Той влиза в ролята на постоянен седмичен коментатор
Колкото и да смяташ, че си излъгал настоящето, бъдещето ще те разкрие
Какво става
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