Обрат в bTV! Култово лице слезе от ефир

Историкът и бивш министър на културата Петър Стоянович изненадващо изчезна от съботния ефир на Би Ти Ви. Дългогодишната му рубрика в предаването „Тази събота", където заедно с Бесте Сабри коментираше исторически събития, не се завърна след лятната пауза. Липсата му в изданията за Съединението и Деня на независимостта окончателно затвърди впечатлението, че телевизията е прекратила сътрудничеството си с професора, съобщава hotnews.bg.

Отсъствието му съвпада с напускането на Сабри, която това лято се сгоди и предпочете личното щастие пред кариерата в телевизията.

Стоянович вече има опит със смяна на медии. В края на 2023 г. той бе отстранен от ефира на БНТ от генералния директор Емил Кошлуков заради остри изказвания и използване на нецензурен език. Тогава той призна, че участията му в „Денят започва с Георги Любенов" били предварително записвани и редактирани, преди да стигнат до зрителите.

В Би Ти Ви професорът бе далеч по-умерен, но очевидно рубриката не е успяла да задържи достатъчно интереса на аудиторията. Сега той ще може да се концентрира върху писането – област, в която вече е оставил следи с биографични книги, автобиография и дори кулинарни издания.

