Изненада. Дължат пари на Ники Кънчев в Стани богат!

Водещият на "Стани богат" Ники Кънчев разсмя студиото и зрителите, след като шеговито поиска 1000 лв. от участника Радослав Минчев. Планинарят реши да се откаже на въпроса за 10 000 лв., а Кънчев не пропусна да го "ужили" с типичния си хумор.

"Чуден резултат! Ще има една семейна екскурзия за сметка на 'Стани богат'. Заслужено, с хубава стратегия и помощ от жокерите. 1000 лв. са за мен, защото ви помогнах и аз!", обяви Кънчев през смях.

"Дишате през двете ноздри сега, иначе щяхте да зажумите отговора ви. Шега, разбира се!", добави водещият.

Минчев стигна до трудния исторически въпрос какво разпоредил да бичуват с камшици Ксеркс I, след като буря разрушила моста над Хелеспонт. Участникът предпочете да се откаже, а извън играта предположи "Небето". За негово щастие - грешно.

Верният отговор е "Морето", а благодарение на отказа си Радослав си тръгна с гарантираната сума и без излишни рискове.

