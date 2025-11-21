Мацка хвърли сутиена си към наш култов композитор

"Това е новият Васил Найденов!"

Това обяви композиторът Стефан Димитров при представянето на младия певец Филип Донков. Именно на Донков знаменитият композитор даде най-големите си хитове, след като дълго време спори с приятеля си Васил Найденов и му забрани да ги пее.

Двамата се разделиха след дълги години познанство, работа и успехи, заради спор кой е композиторът на последната песен на Найденов. Двамата така и не стигнаха до споразумение, а Димитров даде някои от хитовете си на младият талант, който замести Кеца.

Стефан Димитров започна великолепието от естрадни хитове, което оживя на сцената на столичен клуб, а публиката, заела всички места и с правостоящи, затаи дъх. Създателят на най-хубавите български песни и жената, изпяла част от тях, донесла на България международно признание - Богдана Карадочева, показаха на младите си колеги как се прави истински концерт.

"Винаги съм бил позитивен човек и харесвам хората. Приятелите се градят на няколко етапа. А песента, изправен си пред Бога, когато я създаваш. И това е нещо, което понякога не става. Богатството е в начина на живот, да не ламтиш. Защото колкото повече имаш, толкова повече нямаш!...", е лайтмотивът на Стефан Димитров.

Още в самото начало на концерта "Такъв е животът" към сцената в клуба изхвърча тъмночервен сутиен, който композиторът улови и почти до края на събитието държеше до себе си с усмивка.

"Еййй, благодаря, че още ме харесвате", намигна Димитров на младата мацка, която му хвърли бельото си.

