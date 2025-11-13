Петър Бакърджиев оприличи играта на противниковия отбор в "Аз обичам България" на родния футбол

В днешния епизод на „Аз обичам България“ един срещу друг се изправиха два отбора – спортисти срещу артисти, а атмосферата между тях беше нажежена до самия финал! Тимът на Филип Буков, подкрепен от звездата на художествената гимнастика Боряна Калейн и лицето на спортната журналистика на bTV - Петър Бакърджиев, стартира стремглаво и остави съперниците си далеч зад тях.

„Трима актьори – нека ви видим как ще се справите!“, провокира ги Буков преди играта „Щурец в ухото“ и наистина оборът на Дойчев буквално „подпали“ в тази игра и се представи повече от отлично. В отбор Дойчев тази вечер играха - Маргарита Стойкова – млада актриса от киното и телевизията и едно от най-познатите лица в България – актьорът Атанас Бончев – Наката. С жестове, мимики и креативност актьорите стопиха разликата и оставиха Буков само с точка преднина.

Но, понякога артистичността се превръща в хаос, както се случи в играта „Анаграма“. Отборът на Дойчев, беше толкова отдаден на играта, че дори не чуваше думите на водещата Алекс и измисли нова дума „Рилаж“. Тогава спортният журналист на бТВ - Петър Бакърджиев, не пропусна да опише играта на противниците си с чувство за хумор и като истински мач:

„Приличат на българския футбол – падат, стават, блъскат се, тичат наляво-надясно, измислят си нови правила, контузии, плачат в съблекалнята.“

