Брад Пит изуми хората. Ето как се появи на премиера

Брад Пит изуми всички с аутфита си.

Брад Пит и бляскавата му приятелка Инес де Рамон предвождаха звездите на премиерата на филма „Джей Кели“ в Лос Анджелис в емблематичния хотел „Шато Мармон“ във вторник вечерта.

61-годишният актьор беше там, за да подкрепи своя приятел и главен герой във филма Джордж Клуни. Брад изглеждаше небрежно облечен в яркозелен велурен анцуг.

Междувременно 32-годишната Инес избра повече блясък и се вмъкна в елегантна бежова рокля с дълбоко деколте, която обгръщаше всеки сантиметър от невероятната ѝ фигура.

Зашеметяващата красавица, която се среща с Брад от края на 2022 г., допълни шикозния си вид с перфектно съчетаваща се чанта Chanel за 8000 долара.

На събитието присъстваше и 34-годишната ирландска актриса Ив Хюсън, която играе неназованата първа съпруга на Клуни във филма. Тя беше подкрепена и от известния си баща, 65-годишната легенда на U2 Боно.

Тъмнокосата красавица се представи много пикантно в прозрачен флорален сутиен, съчетан с пола с висока талия и пайети, и черно яке с волани, носено отворено.

34-годишната ирландска актриса, която участва във филма на Netflix е дъщеря на Боно, чието истинско име е Пол Дейвид Хюсън. Певецът беше облечен в костюм и обувки, когато се появи на червения килим и позира гордо редом с дъщеря си, която прилича доста на него.

На луксозната премиера присъстваха и звездите на филма – 64-годишният Клуни, 59-годишният Адам Сандлър, както и режисьорът Ноа Баумбах.

Сред другите звезди на премиерата бяха дългогодишните приятели на Клуни – Синди Крауфорд и съпругът ѝ Ранди Гербер, който е и бизнеспартньор на актьора. На червения килим блесна и българската звезда в Холивуд – Мария Бакалова.





