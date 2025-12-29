Ето кога са слънчевите и лунни затъмнения през 2026

През 2026 г. природата ще ни поднесе общо четири затъмнения – две слънчеви и две лунни.

Въпреки че не всички ще бъдат видими от нашата територия, България ще има своите звездни мигове под небето. Подгответе се, защото ни очакват едно частично слънчево и едно частично лунно затъмнение, които ще добавят щипка магия в края на лятото.

12 август 2026 – Частично слънчево затъмнение (вечерно време).

28 август 2026 – Частично лунно затъмнение (призори).

Кога да погледнем към Слънцето: 12 август 2026

Първото явление, което ще можем да наблюдаваме от страната, е частичното слънчево затъмнение на 12 август 2026 г. Важно е да знаете, че пълната фаза на това затъмнение няма да бъде видима у нас.

Според данните на Time and date, явлението в България ще започне около 20:26 ч. и ще продължи съвсем кратко – до около 20:38 ч., предава LadyZone Покритието на слънчевия диск ще бъде минимално и ще варира според местоположението ви:

В София максималното покритие ще бъде едва 1.24%.

В района на Видин шансовете за по-добра гледка са по-големи, като там покритието ще достигне около 7.28%.

Лунната магия на 28 август 2026

Втората голяма дата за любителите на астрономията в България е 28 август 2026 г. Тогава ще станем свидетели на частично лунно затъмнение. Това явление ще изисква от нас да се събудим рано, тъй като ще се случи в ранните часове на деня.

Начало (полутенна фаза): Около 04:23 ч.

Частична фаза: Между 06:12 и 06:55 ч.

Максимум за София: Около 06:37 ч. с магнитуд близо до 0.762.

Какво ще види светът, но не и ние?

През 2026 г. ще има още две значими събития, които обаче ще останат скрити за нашите географски ширини:

17 февруари 2026 г. – Пръстеновидно слънчево затъмнение, което според NASA ще бъде глобално събитие, но извън обхвата на България.

3 март 2026 г. – Пълно лунно затъмнение. То ще радва жителите на Азия, Австралия и Америка, докато ние ще трябва да се задоволим със снимки от мрежата.

Как да наблюдаваме безопасно?

За да се насладите на тези явления, без да рискувате здравето си, спазвайте основните правила за безопасност:

При слънчево затъмнение никога не гледайте директно към Слънцето с просто око, обикновени слънчеви очила или саморъчно направени филтри. Използвайте само специални очила или метода на проекцията.

При лунно затъмнение можете да бъдете напълно спокойни – то е абсолютно безопасно за наблюдение с невъоръжено око или бинокъл.

