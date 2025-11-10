Изненада в bTV! Кой влиза в "Преди обед"

Зрителите на bTV и „Преди обед“ ще имат нов кулинарен фаворит! От 11 ноември три пъти седмично – във вторник, сряда и четвъртък – ефирът ще се изпълва с аромати, енергия и добро настроение, защото в кухнята влиза шеф Емануел Июджи – готвач с характер, усмивка и мисия в кулинарията.

Финалистът от петия сезон на „MasterChef България“ впечатли журито и публиката не само с кулинарните си умения, но и с харизматичното си присъствие и заразителна позитивна енергия. След участието си в шоуто Емануел се утвърди като един от най-разпознаваемите млади шеф-готвачи в България – с изчистен и съвременен стил, в който автентичният вкус среща модерната визия.

„Храната е начин да изразиш себе си – с малко продукти, но с много въображение“, казва Емо, както го наричат приятелите и феновете му. Той вярва, че добрата храна може да бъде едновременно вкусна, достъпна и вдъхновяваща, и обича да експериментира с комбинации от различни световни кухни.

В три поредни дни кулинарната сцена в „Преди обед“ ще бъде посветена на хората с натоварено ежедневие. Емо ще предлага бързи, лесни и здравословни рецепти, които доказват, че вкусното не изисква часове в кухнята. В сряда Июджи ще посреща известни личности, приятели готвачи и запалени любители, за да споделят своята рецепта и история – всяко издание с различен вкус, настроение и щипка изненада. А в четвъртък зрителите ще „пътуват“ по кулинарната карта на света – от Италия и Гърция до Япония и Мексико, докато Емануел показва как да пресъздадем автентичните вкусове у дома с достъпни продукти и много фантазия.

Рубриката „Да, шеф!“ ще продължи да се развива като интерактивен формат с участието на зрителите. Всяка първа сряда на месеца ще бъде посветена именно на зрителите, които ще могат да изпращат свои рецепти и да готвят рамо до рамо с шеф Июджи в студиото.

Емануел Июджи е роден в България. Баща му е нигериец – бивш футболист и съдия, а майка му – българка. Завършил е Националната спортна академия и Химикотехнологичния и металургичен университет, където се специализира в индустриален мениджмънт. Преди да се отдаде на кулинарията, той е абсолютен балкански шампион по класически културизъм с множество републикански и европейски отличия. След години в професионалния спорт решава да се посвети на по-здравословен и устойчив начин на живот.

Июджи е автор на книгата „Направи диетата вкусна“, посветена на здравословното хранене, и подготвя втора. Управлява собствен ресторант за здравословна кухня и развива успешен бизнес с пици с нисък гликемичен индекс. Поддържа и YouTube канал, където обсъжда теми за храненето и здравето с експерти – от диетолози до фитнес треньори и лекари.

