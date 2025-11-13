Алекс Николов влуди цяла Италия!

Италия се прехласва по българския волейболист Александър Николов. Отвсякъде хвърчат суперлативи към представянето му в местния шампионат. Алекс е определян от специалистите като най-ярката звезда в момента, която повежда отбора си към титлата.

Николов и неговият "Кучине Лубе" (Чивитанова) постигнаха тези дни трета поредна и общо четвърта победа от началото на сезона в италианската Суперлига. Тимът на нашето момче се наложи с 3:0 (21, 24, 24) срещу "Рана" (Верона).

Преди началото на мача Николов получи наградата си за Най-полезен играч (MVP) за октомври в Суперлигата. Веднага след това той изигра поредния си феноменален двубой, като отбеляза цели 20 точки за своите. Така от началото на сезона Алекс вече има 116 точки и оглави класирането при реализаторите. Българският национал изпревари белгиеца Фере Регерс, който е със 100 точки от първите 4 мача.

На страницата на "Лубе" в инстаграм определят Алекс Николов като "просто неудържим". "Той ни води към титлата", коментират привържениците на отбора.

"От историческо участие на Световното първенство до четвъртия си сезон в Суперлигата, Алекс Николов продължава да доказва, че е един от най-експлозивните млади нападатели в играта.

Мощност, прецизност и тежка ръка - "Чивитанова" се опира на него във важните моменти. Той продължава да се представя страхотно, включително като MVP в победния им мач срещу настоящите шампиони "Трентино", пише една от най-големите медии за волейбол - Volleyballworld.

Алекс Николов не крие, че има силна нежна подкрепа до себе си в лицето на своята половинка Юлита Димитрова. Волейболният диагонал направи романтичен жест, като й посвети последния индивидуален приз, който получи преди дни на Ботуша.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com