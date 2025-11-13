Гришо и гаджето му пуснаха горещи кадри

Нови кадри от почивката Григор Димитров и неговата половинка Ейса Гонсалес.

Те зарадваха своите последователи в социалните мрежи с горещи снимки от ваканцията си в Коста Рика. Преди дни двамата се показаха от Националния парк „Ринко де ла Виеха“, а сега гостуват в курорта Некаюй на полуостров Папагайо.

На кадрите се вижда, че двамата влюбени се наслаждават на почивката си, споделяйки снимки от екзотични гледки, като прави впечатление, че са разсъблечени. В същото време Григор не забраня и ангажиментите си в тениса и излиза на корта.

