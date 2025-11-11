Участник сбъдна своя мечта в "Стани богат", но изпусна големите пари

Перничанин сбъдна мечтата си в "Стани богат". Шефът на голям IT екип Красимир Стойков се настани в стола на богатството и призна, отдавна е искал да си пробва късмета в играта, но няколко пъти се е отказал да кандидатства, след като е разбрал, че Ники Кънчев не е водещ.

"Едно от желанията ми се сбъдна — да се запозная с вас, г-н Кънчев. Няколко пъти се отказвах да кандидатствам, защото вас ви нямаше", каза Красимир.

В студиото с него беше и сестра му-близначка Криси, която предизвика усмивки с отговора си на въпроса кой е по-голям от двамата: "Аз - с 15 минути." Красимир допълни с усмивка: "Трябва да сме кавалери в този живот."

След стабилна игра всичко за Красимир изненадващо завърши след въпроса за 2000 лева: "Коя държава не участва в шестдневната война през 1967 година?" Опциите бяха Кувейт, Египет, Израел и Сирия.

Играчът се обади по телефона на Александър Янев, но той не му бе полезен. Тогава перничанинът поиска „50:50“ и компютърът остави първата и втората възможност.

Краси заложи на Египет, но верният отговор се оказа Кувейт, и така той си тръгна с печалба от 500 лева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com