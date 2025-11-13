Окончателно! Съдбата на Лукойл решена

Със 128 гласа „за" 59 - „против" и без „въздържал се" Народното събрание (НС) отхвърли ветото на президента и прие повторно на второ четене промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на „Лукойл" в България и разширяване на неговите правомощия. Измененията бяха приети от парламента на 7 ноември на две четения в едно заседание.

Вчера президентът Румен Радев наложи вето промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Преди гласуването парламентарната група на „Морал, единство, чест" (МЕЧ) поиска проверка на кворума чрез изчитане имената на народните представители и ставане от място. Мнозинството отхвърли процедурното предложение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com