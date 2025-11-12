Отиде си първият треньор на Наим Сюлейманолу

Хилми Пекюнлу, първият треньор на легендарния шампион по вдигане на тежести Наим Сюлейманолу, почина в Кютахия. Спецът, който е подготвял и други много успешни спортисти, беше погребан след молитви в джамията "Хайме Ана", съобщи haberler.com.

Родененият в Момчилград специалист се установява да живее в Кютахия през 1991 г. , Там Хилми Пекюнлу продължава треньорската си кариера по вдигане на тежести. Той е бил до Наим Сюлейманолу през цялото му детство в България.

Пекюнлю има ключова роля в откриването на таланта на легендарния Сюлейманолу. Той препоръчва Наим на треньора Енвер Толумов, което поставя началото на великата кариера на Джобния Херкулес.



На 18 ноември, в деня, когато се навършват осем години от кончината на легендарния щангист Наим Сюлейманолу, в Момчилград ще бъде официално открита неговата къща-музей. Инициативата за създаването на мемориалния комплекс е на Община Момчилград и датира от 2022 година.

Музеят се намира в къщата, в която световният и олимпийски шампион е живял. Макар да е роден в село Птичар, още на тригодишна възраст Наим и семейството му се преместват да живеят в Момчилград.

