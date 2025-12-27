Ливърпул записа трета поредна. Надви Уулвърхемптън

Ливърпул записа трета поредна победа след 2:1 срещу опашкаря Уулвърхемптън и се изкачи на четвърто място във Висшата лига с 32 точки. Мърсисайдци отбелязаха два гола през 90 секунди в края на първото полувреме, като първо точен бе Райън Гравенберх, а след това Флориан Виртц заби дебютното си попадение във Висшата лига след извеждащ пас на Юго Екитике.

Уругваецът Сантяго Буено се разписа за "вълците" в 52-ата минута.

Ливърпул е с четири точки зад Астън Вила и десет зад лидера Арсенал.

Мачът на "Анфийлд" днес беше по-специален. Двамата синове на трагично загиналия Диого Жота излязоха на терена преди първия съдийски сигнал. Португалецът игра и за двата тима по време на кариерата си, но загина при катастрофа през юли заедно с по-малкия си брат Андре.

Вдовицата на Диого Жота - Руте Кардозо, и синовете им Диниш и Дуарте, присъстваха на първите срещи за сезона както на Ливърпул, така и на Уулвърхемптън през август.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com