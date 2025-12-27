Бенин с историческа победа на КАН

Йоан Роше се разписа след рикошет и Бенин записа първата си победа в Купата на африканските нации след 1:0 срещу Ботсвана в мач от Група D. Така "гепардите" се изравниха на върха с отборите на Сенегал и ДР Конго, които играят по-късно днес в директен мач за първото място.

Централният защитник на Лудогорец Оливие Вердон изигра пълен мач за Бенин

Бенин поведе в 28-та минута, когато Роше разигра двойно подаване с капитана Стив Муние. Ударът на централния защитник на румънския Петролул се отклони в бранител на съперника и влезе в мрежата на Ботсвана за крайното 1:0.

За Бенин това бе не просто първа победа на този турнир, а и първа изобщо в историята на Купата на африканските нации. "Гепардите" я постигнаха от 16-ия опит след дебюта си през 2004, а през 2019 те бяха четвъртфиналисти без постигнат успех. Тогава те направиха четири равенства и с последното елиминираха Мароко с дузпи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com