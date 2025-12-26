Гришо разбуни духовете. Празнува без любимата му

Григор Димитров разбуни духовете, след като на празниците не се появи с любимата му Ейса Гонсалес.

Той отново прекара коледните празници заедно със своите родители Мария и Димитър. Те посрещнаха Рождество Христово в Дубай, където най-добрият ни тенисист води подготовка за новия сезон под ръководството на новия си треньор Ксавие Малис.

Гришо сподели в социалните мрежи кадри от празничната вечеря, на които присъства и местната художничка и лайфкоуч Самар Джашан – част от най-близкото му обкръжение. Липсва обаче приятелката му Ейса Гонсалес, което породи всевъзможни слухове…

34-годишният Димитров стартира 2026 година на любимия си турнир в австралийския град Бризбейн. Надпреварата, спечелена два пъти от Гришо, започва на 4 януари.

Българинът планира после участие и на Откритото първенство на Австралия в Мелбърн, както и след това на турнирите в Далас и Акапулко.

