Топ трансфер! ЦСКА привлече национал

Българският футболен клуб ЦСКА привлече национала на Беларус Макс Ебонг, съобщават "червените". 26-годишният халф пристига в София със свободен трансфер от Астана и вече е подписал договор за срок от три години.

Ебонг, роден във Витебск, играе в Астана от 2020 и има 177 мача, 11 гола и 26 асистенции за отбора. Преди това той е прекарал един сезон в Шахтьор Солигорск.

"ЦСКА привлече национала на Беларус Макс Ебонг. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с "армейския" клуб за срок от три години. Макс Ебонг е на 26 години и основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той пристига в ЦСКА от казахстанския клуб Астана", съобщават от клуба.

"Ебонг е роден през 1999 година във Витебск, Беларус. Стартира футболния си път в школата на Шахтьор Солигорск, а на 19-годишна възраст дебютира за мъжкия отбор на клуба. През 2020 г. преминава в Астана, където записва общо 177 двубоя, отбелязва 11 гола и дава 26 асистенции", продължават от ЦСКА.

"Макс Ебонг преминава през всички възрастови формации на националния отбор на Беларус, преди да дебютира за представителния тим, за който до момента има 54 мача и 5 гола. В ЦСКА Макс Ебонг ще играе с фланелка с номер 10. Той е вторият футболист от Беларус в настоящия състав на "армейците" след вратаря Фьодор Лапоухов. Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!", завършва съобщението.

