Ужасяваща трагедия за испанския футбол

Испанският футбол е в шок след новината за ужасяваща трагедия. Фернандо Мартин, треньор на женския "Б" отбор на Валенсия, загина заедно с три от децата си, след като туристическата им лодка се преобърна в коварните води край бреговете на Индонезия.

Инцидентът е станал близо до популярната туристическа дестинация Лабуан Баджо край остров Бали. Плавателният съд, на борда на който са се намирали общо 15 души, е попаднал сред огромни вълни, достигащи до 3 метра височина. Мощната стихия е причинила преобръщането и потъването на лодката.

Мартин и семейството му са били сред пасажерите, когато фериботът е потънал в бурното море.



Сред извадените живи от водата са съпругата на треньора - Андреа, и седемгодишната им дъщеря Мар. Общо седем души са спасени, включително четирима членове на екипажа и един екскурзовод. Всички те са получили незабавна помощ.

Спасителните екипи провеждат мащабна издирвателна операция за откриване на телата на испанския треньор и децата - две момчета (на 9 и 10 г.) и момиче (12 г.), съобщава Блиц.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com