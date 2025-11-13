Топ политолог занули Радев. Разкри кремълския му план

Румен Радев последователно защитава руските интереси. Спомняте ли си как КС отразя президента, който искаше да даде на руснаците безконтролно пристанище Росенец - това е директен лобизъм за руски интереси. Това зави политологът Цветанка Андреева в сутрешния блок на бТВ. Сега Радев отново защитава руските интереси и руския контрол над рафинерията на Лукойл, подчерта тя.

В момента сме във форсмажорни обстоятелства за Лукойл, отбеляза Андреева. План А не е да се продава рафинерията, а да се отложи, но съдейки по политиката на Русия, сериозни хора алармираха, че Русия до 2030 г. смята да провокира чл. 5 и да нападне държава от НАТО. А ние трябва да защитим националната си сигурност, категорична е Цветанка Андреева.

Изключително важно е държавата да поеме контрол над рафинерията, каза тя.

Санкциите блокират сметките на компанията, изтъкна политологът.

Законът за Лукойл трябва да мине отново на гласуване. Старите правомощия лишават държавата от стратегическия контрол, смята Андреева. Тя допълни, че няма хоризонт войната с Украйна да свърши.

Според нея решението за Лукойл е стратегическо важно. Аз съм последният човек, който харесва национализация, но в банките, в които САЩ налага санкциите, ще блокират средствата и рафинерията, по думите й.

Според нея е пълна спекулация, че Борисов и Пеевски придобиват рафинерията. Контролът на рафинерията от страна на държавата е от стратегическо значение в момента, категорична е тя.

