Изненада. Има нов курорт в Добруджа

В живописния окръг Тулча, само на няколко километра от бреговете на Черно море, Юриловца официално получи статут на туристически курорт от местен интерес – решение, прието от румънското правителство.

Селището, разположено в сърцето на Добруджа, се превръща в нова дестинация за спокойна почивка сред природа, история и традиции, пише Блиц

Юриловца е малка, но чаровна община с около 3700 жители, от които близо 60% са липовани – потомци на старообрядци, запазили своя език, обичаи и кухня. Тук животът тече бавно и спокойно, в ритъма на морето и реката.

Селището е стратегически разположено – на границата между делтата на Дунав и Черно море, с директен достъп до крайбрежието. Туристите могат да се разходят с лодка от местното пристанище в Юриловца до Гура Портицей – живописна тясна ивица суша, разделяща морето от езерото Головица. Това място е истински рай за фотографи, любители на каяк, риболов и наблюдение на птици.

За разлика от други райони в делтата, Юриловца е лесно достъпна с автомобил, което я прави удобна за семейни почивки и кратки уикенд бягства от града.

Кулинарното богатство на липованската кухня

Една от големите атракции на селото е автентичната кухня, в която рибата заема централно място.

„Има рецепти от рибари, които сме заимствали, като например маринована риба, същата рецепта от тях. Стараем се да следваме традиционните рецепти, доколкото е възможно“, споделя готвачът Лаура Фату, която популяризира липованските кулинарни традиции.

Гостите могат да опитат супа от шаран, пушена риба, мариновани специалитети, мамалига и домашни сладки, приготвени по стари рецепти, предавани през поколения.

От рибарско селище до туристически курорт

До преди десетилетие Юриловца беше тихо рибарско село, познато само на местните и на няколко ентусиасти, които идваха да гребат с каяк или да ловят риба.

„Идвам тук и карам каяк от 10 години. Преди беше много красиво и тихо. А сега е хубаво и тихо, но знаете как е – когато едно място с природа стане популярно, идват повече хора“, казва един от редовните посетители.

Развитието обаче се случва постепенно и с грижа към природата. През 2012 г. в селото е имало едва четири къщи за гости, а днес те вече са 46. Това показва нарастващия интерес към района, без да се нарушава традиционният му облик.

„Няма да има небостъргачи – ще запазим душата на Юриловца“

Местните власти са категорични, че новият статут няма да промени характера на селището.

„Преди всичко, няма да намерят жилищни сгради или хотели с десетки етажи, небостъргачи и т.н. Ще запазим същите типове сгради“, заяви Еуген Йон, кметът на Юриловца.

Жителите приемат решението с ентусиазъм, но и с чувство за отговорност.

„Ясно е, че се намираме в исторически момент, когато Юриловца се превръща в туристически курорт. Вече няколко години работим, за да бъдем видими на пазара“, споделя собственик на местна къща за гости.

Новата туристическа карта на Румъния

Освен Юриловца, още четири региона – в окръзите Кълъраш, Горж, Караш-Северин и Арджеш – получиха същия статут на туристически курорти, съобщава Digi24. Но малкото добруджанско селище се откроява със своята уникална комбинация от море, природа и традиции.

Юриловца е врата към делтата на Дунав и Черно море, място, където човек може да се откъсне от шума на света, да се потопи в тишината на водата и да открие неподправеното лице на Добруджа – просто, автентично и истинско.

