Д-р Пекин предупреди за нечувано и невиждано шоу в "Игри на волята"

Днес действаме много, много силно, защото трябва просто да ги разклатим Феномените. Не може четвърти пореден съвет да направим. Това ще е просто нечувано и невиждано. Не сме толкова слаби, коментира днес д-р Пекин с коалицията си от Мирослав, Радостина, Николета в Безименните.

Феномените имат крещяща нужда от съвет, крещяща нужда малко да поспорят, да се поскарят и да изгубят човек, обясни още тя.

След като загубиха вчерашния маратон на Арената, днес Безименните ще опитат да прекъснат победната серия на Феномените. Дали обаче разделението в племето няма да застане на пътя им?

Междувременно в Резиденцията и Изолатора разговорите между коалициите ще продължат. Капитанът на Сините Ръждавичка ще състави план за действие при евентуална загуба с Алекс, Дино и Траян. Номинираният Ивайло пък ще проведе таен разговор с лидера на Жълтите д-р Пекин, с който ще се опита да си осигури евентуално предимство при битката за оцеляване.

