Венета Райкова направи горещо признание

Венета Райкова направи лично и горещо признание в социалните мрежи.

„Бях девствена, когато спечелих конкурс за красота", написа тя и подчерта, че споделя това не за сензация, а за да вдъхне кураж на младите хора да не се отказват от мечтите си и да не вярват, че „всичко в тази държава е нагласено".

Райкова се връща към лятото на 1992 г., когато едва на 18 години става първата Мини Мис България – конкурс за жени с ръст до 166 см. Любопитен детайл е, че жури тогава е бил националният отбор по баскетбол, воден от капитана Георги Младенов.

„Никой не ме издърпа да ми каже, че иска да спи с мен", пише още тя, категорична, че успехът ѝ не е бил резултат от задкулисни договорки, а от лични качества и смелост.

В края на посланието си Венета Райкова отправя пожелание към всички:

„Желая ви през 2026 г. да имате смелост и вяра да сбъдвате мечтите си."

Думите ѝ прозвучаха като лична изповед, но и като силно послание срещу цинизма и обезверяването – напомняне, че понякога нещата наистина се случват честно.

