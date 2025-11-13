Участничка изуми Алекс Сърчаджиева

Алекс Сърчаджиева и участниците в епизода на „Аз обичам България“ тази вечер посрещнаха в студиото успешния учен физик Александра Петкова.

Младата българка се оказа от тези хора, които могат да преобърнат начините, по които виждаме света. Тя успява да доразавие 130-годишната теория на английския учен Лорд Келвин за константните вълни, които оставят след себе си плавателните съдове върху водната повърхност.

Благодарение на нейната изключителна формула корабите ще могат да запазят скоростта си на движение, като същевременно и ще намалят разхода си на гориво.

Откритието има много ползи, но най-важното от тях, е, че ще намали замърсяването в глобален мащаб, което е и висшата цел на Александра.

Младата ни надежда в науката още от малка е привлечена от чудесата в природата и физичните явления на света около себе си. Любимите й играчки били лупите и магнитите на хладилника на баба.

Докато пораства, любопитството й към науката не само не изчезва, а се засилва, и се превръща в мечтаната й професия.

Александра завършва Националната природо математическа гимназия, а сега е след младите учени във физическия факултет на Софийския университет със специалност теоретична физика.

След като става една от победителките в конкурса на Министерство на образованието и науката „Млади таланти“, Александра получава възможността да присъства на Нобеловата седмица в Стокхолм, където има невероятният шанс да се срещне с най-острите умове на науката и нобеловите лауреати.

Александра е изпратена на най-големия научен форум за гимназисти в света, където сред 1700 участници, разпределени в 22 категории, тя печели първо място със своето забележително експериментално и теоретично изследване на корабни вълни.

Личната философия на Александра е, че ако човек е достатъчно добре подготвен за възможностите напред във времето, той ще може да ги разпознае и използва.

А за нас тя е надежда, че ни очаква едно по-добро бъдеще, в което красивият филм ще ни покаже правилния път, за да опазим света около нас и така да опазим себе си.

След тази впечтляващата визитка на Александра водещата й отдаде дължмимото.



Изумителна си, Александра. Ти си гордост за България и невероятен пример за младите българи. Дано да има повече млади българи като теб, с които да се гордеем и да прославят страната ни на световно ниво. Сигурна съм, че ще спечелиш Нобелова нарада за физика, и тогава ще се сетиш за една стара разплакана водеща“, заяви емоционално по бТВ Сърчаджиева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com