30 декември! Денят, който не съществува

Когато часовникът удари полунощ и денят… изчезна

В нощта на 29 срещу 30 декември 2011 г. в тихоокеанските държави Самоа и Токелау се случва нещо, което звучи като сюжет от научнофантастичен роман: календарът прескача цял ден. Местните жители заспиват на 29 декември и се събуждат директно на 31-ви. 30 декември 2011 г. никога не съществува - той е изтрит от времето, от календара и от живота на две островни нации. Това е най-странната календарна операция на XXI век — и тя е напълно реална.

Защо една държава би изтрилa ден от историята си

Причината е изненадващо прагматична: икономика. В продължение на повече от век Самоа се намира източно от международната линия на смяна на датата, което я поставя с един ден назад спрямо основните ѝ търговски партньори — Австралия, Нова Зеландия, Китай и Япония.

Това означава, че когато в Сидни е понеделник, в Самоа е неделя. Когато в Оукланд е петък, в Самоа е четвъртък.

Тази разлика създава огромни затруднения за бизнеса. Затова правителството решава да премести страната от другата страна на линията на времето, за да синхронизира календара си с региона.

Преместването е обявено още през май 2011 г., а през октомври към Самоа се присъединява и Токелау — малък тихоокеански архипелаг под администрацията на Нова Зеландия.

Как се прескача един ден

Операцията е проста, но драматична: Когато часовникът удря полунощ на 29 декември, вместо да премине към 30-ти, той скача директно на 31 декември 2011 г. Така двата архипелага буквално „прескачат“ един ден напред във времето.

Правителството дори постановява, че работниците ще получат заплащане за несъществуващия ден, а банките нямат право да начисляват лихви за него — жест, който цели да спечели обществена подкрепа за промяната.

Исторически обрат: Самоа за втори път променя календара

Любопитното е, че това не е първият подобен скок. През 1892 г. Самоа прави точно обратното — премества се на изток от датната линия, за да бъде в синхрон със САЩ. Тогава страната празнува 4 юли два пъти, за да отбележи промяната.

119 години по-късно островите отново сменят страната — този път, за да се приближат до Азия и Океания, които вече са основните им икономически партньори.

Какво означава да живееш в ден, който не съществува

За местните хора промяната е едновременно странна и вълнуваща. Семействата се събират на плажа, за да отброят секундите до… 31 декември. Хората се шегуват, че са „пътували във времето“, а някои казват, че са „остарели с един ден по-малко“. Но зад хумора стои важен факт: С този скок Самоа и Токелау пренаписват собственото си време, за да се впишат по-добре в глобалната икономика.

Денят, който изчезна, но остана в историята

30 декември 2011 г. не съществува в Самоа и Токелау. Това е денят, който хората не преживяха, но който светът запомни. Тази необичайна операция показва колко условно е понятието „време“ и как една държава може да го огъне според нуждите си.

