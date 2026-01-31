Мъжът с фитила и Барутният заговор, който промени Англия завинаги

Нощта, в която Англия спря да диша

В ранните часове на 5 ноември 1605 г. Лондон спи под мъглата на Темза, а под каменните сводове на Уестминстър се разиграва сцена, достойна за трагедия на Шекспир. Един мъж стои в тъмното, обграден от 36 бурета барут. В ръцете си държи фитил, лампа и кибрит. Има само една цел – да взриви Парламента и да убие крал Джеймс I.

Името му е Гай Фокс.

Тази нощ Англия е на косъм от катастрофа, която би променила хода на европейската история. Но един анонимен лист хартия, изпратен до властите, обръща съдбата. И превръща Фокс в най‑известния заговорник на всички времена.

Момчето от Йорк, което избра опасната вяра

Гай Фокс е роден през 1570 г. в Йорк – син на църковен адвокат, израснал в протестантско семейство, което тайно пази частици от католическата си вяра. Когато баща му умира, майка му се омъжва за католика Дионисий Бейнбридж. Именно той запалва искрата, която ще превърне Гай в ревностен католик – в страна, където католиците са преследвани, измъчвани и убивани.

На 21 години Фокс напуска Англия и заминава за Европа, за да се бие за католическа Испания срещу протестантските холандци. Там се превръща в опитен войник и експерт по експлозиви – умение, което по-късно ще го направи ключова фигура в един от най‑дръзките заговори в историята.

Срещата, която променя всичко

В Испания Фокс се запознава с Томас Уинтур – човек, който търси съмишленици за тайна мисия. Уинтур го въвежда в кръга на Робърт Кейтсби – харизматичен, фанатично отдаден католик, убеден, че единственият начин да се спре преследването е чрез удар в сърцето на държавата.

Когато Джеймс I се възкачва на престола, католиците се надяват на толерантност – майка му е била католичка. Но надеждите бързо се изпаряват. Репресиите продължават. И Кейтсби решава: време е за барут.

Планът: да се взриви краля и да се короняса принцеса

Заговорът е прост и ужасяващ: да се взриви Парламентът по време на тържественото откриване на 5 ноември 1605 г., когато кралят, кралицата и наследниците ще бъдат вътре. След това заговорниците планират да коронясат младата принцеса Елизабет – католичка по възпитание – и да върнат Англия към „истинската вяра“.

Групата включва 13 души – братя, братовчеди, приятели от детството. Но само един от тях знае как да борави с барут. Гай Фокс.

Той е избран да постави фитила.

Мазето, буретата и писмото, което спасява краля

Заговорниците наемат мазе под Камарата на лордовете. Пренасят буретата едно по едно, прикриват ги с дърва и въглища. Всичко е готово.

Но някой – до днес не е ясно кой – изпраща анонимно писмо до лорд Монтийгъл, предупреждавайки го да не присъства на откриването. Писмото стига до краля. Започва претърсване.

В ранните часове на 5 ноември стражите откриват Фокс в мазето – с лампа, кибрит и фитил в ръка. Той не отрича. Казва, че е искал да взриви краля. И че съжалява само за едно – че е бил заловен преди да успее.

Мъченията в Лондонската кула

Фокс е отведен в Тауър. Кралят лично нарежда да бъде разпитван „първо с по‑леки средства, а ако не помогне – с по‑силни“. Това означава мъчения.

Подписът му върху признанието е толкова изкривен, че едва се разчита – доказателство за жестокостта, на която е бил подложен.

Междувременно останалите заговорници бягат към Мидландс. Някои са убити при престрелка. Други са заловени.

31 януари 1606 г. – денят на въжето

Фокс и трима от оцелелите заговорници – Томас Уинтур, Амброуз Рукууд и Робърт Кийс – са осъдени за държавна измяна. На 31 януари са влачени с кон по улиците на Лондон до Уестминстър Ярд.

Там ги очаква най‑страшното наказание за предатели: обесване, разчленяване и излагане на частите им пред народа.

Фокс умира последен.

Как един заговорник се превърна в символ на бунта

Парадоксът е, че Гай Фокс не е мозъкът на операцията. Но именно той остава в историята. Защото е човекът, хванат с фитила. Човекът, който е бил на сантиметри от това да промени Англия завинаги.

Днес, повече от четири века по-късно, маската с неговото лице – популяризирана от графичния роман „V for Vendetta“ – е символ на протест, неподчинение и борба срещу тиранията. От Лондон до Хонконг, от Ню Йорк до София.

И всяка година на 5 ноември британците палят огньове и изгарят неговото чучело. Не за да го почетат, а за да си спомнят колко близо е била страната до катастрофа.

Защо крал Джеймс е мишената и какво цели заговорът?

Крал Джеймс I е първият английски монарх от династията Стюарт – шотландски крал, наследил бездетната Елизабет I през 1603 г., и човекът, който окончателно затвърждава протестантския курс на Англия.

Католиците първоначално се надяват, че той ще бъде по‑толерантен, защото майка му, Мария Стюарт, е била ревностна католичка, а дъщеря му Елизабет – едва деветгодишна по време на Барутния заговор – изглежда удобна фигура за католическа марионетна кралица: млада, възпитавана умерено и лесна за контролиране. Провалът на Барутния заговор през 1605 г. обаче слага край на тези надежди – това е последният голям, координиран и реалистичен опит католиците да променят религиозната посока на страната със сила, след който английската държава затваря завинаги вратата към католическа реставрация.

Историята, която продължава да гори

Барутният заговор е провал. Но неговият отзвук е огромен. Той затвърждава разделението между католици и протестанти, води до нови репресии и променя политическия климат на Англия за десетилетия напред.

А Гай Фокс – човекът, който искаше да взриви краля – остава в историята като лице на бунта. Лице, което светът продължава да разпознава.

Защото понякога един фитил е достатъчен, за да подпали векове.

