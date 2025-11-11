Любопитно

Напрежение в "Игри на волята". Кой планира саботаж

Ключова победа на капитана на племето на Безименните осигури на Жълтите ценни хранителни запаси

Снимка: NOVA
11 ное 25 | 22:22
1081
Агенция Стандарт

Ключова победа на стратега и постоянен капитан на племето на Безименните - д-р Пекин, осигури на Жълтите ценни хранителни запаси преди предстоящите отборни битки. Психиатърът надви най-голямата си съперничка в екстремното риалити - Ръждавичка, в оспорван лидерски дуел.

Битката на капитаните противопостави водачите на Безименните и Феномените в съревнование на логиката, паметта и издръжливостта. Те бяха придружени от двама верни секунданти - приключенеца Калин и компютърния специалист Алекс. Грешка в стратегията на Ръждавичка позволи на нейните опоненти да натрупат преднина, която задържаха до самия край.

За победата си д-р Пекин получи възможност да вземе лична облага от 100 златни гроша, но тя избра да подсили своите съплеменници с хранителни запаси. Това решение пробуди съмнение у новосформирания съюз между Калин и Ивайло, които изградиха детайлен план за планиран саботаж и завземане на властта в племето.

Сблъсъците на Арената в Дивия север продължават и утре номинационна битка с маратон от изпитания, след която ще бъдат посочени и първите номинирани участници тази седмица.

1 Коментара
Зрител
преди 10 минути

Радостина и Николета са най-слаби играчи и трябва да си ходят, а Ръждавичка показа, че е по-слаба и умствено от д-р Пекин.

