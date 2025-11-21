Цветанка Андреева пред СТАНДАРТ: Радев е опасен за държавата

- Г-жо Андреева Конституционният съд (КС) определи като неправомерно решението на бившия председател на парламента г-жа Наталия Киселова относно отказа й да подложи на дебат предложението на президента Румен Радев за референдум относно въвеждането на еврото. В същото време конституционалистът Пламен Киров каза, че въпросният проблем е юридически мъртъв, а някои Ваши колеги нарекоха инициативата на държавния глава операция под въздействието на чужди служби. Какъв е коментарът Ви по темата?

- В демократичните общества решенията на КС не се обсъждат. Прави впечатление обаче, че конкретно това определение не води до автоматично възстановяване на проблема за референдума.

Дори и казусът да влезе в парламентарната зала, има достатъчно мнозинство, което ще реши проблема, свързан с опитите на президента Радев да саботира цялостния процес по приемането ни в еврозоната.

За мен това е политически опасният момент - начинът, по който Радев се възползва от това решение. Той отново се опитва да обърне общественото мнение. Идентифицира се с тази част от евроскептичния електорат, която на него очевидно ще му е нужна. Подстрекава обществото в навечерието на приемането на еврото.

В нито една европейска държава не може да се наблюдава подобен тип поведение на държавен глава. Така, че според мен Радев е опасен за държавата. Той определено върви към курс, който отклонява избора ни за европейска принадлежност. Бяхме свидетели на опити от самото начало, когато правителството прояви силна политическа воля и мнозинството в парламента застана зад това решение. Поискахме конвергентен доклад. Още тогава личеше процес на съпротива, чрез който Радев се надява да капитализира бъдещите си политически планове.

- Защо обаче политиците не стартират процедура по импийчмънт? За да не го героизират ли?

- Да, той търси именно такъв скандал – да удари по демокрацията; да дестабилизира държавата; да произведе скандал, при който да изкара привържениците си на улицата. Това са неговите сценарии да радикализира обстановката.

Радев заслужава импийчмънт. той е държавен глава, който злоупотреби с българската конституция в името на личните си кариеристични политически цели. Но тъй като той се храни от кризата и от скандалите, не бива да му се прави този подарък. Остава малко време, през което ще трябва да го изтърпим и в момента, в който той стъпи на политическия терен, сам ще се сблъска с трудности, които не е прогнозирал.

- Забелязвате ли разпад във „Възраждане“? В сряда петима души от партията на Костадин Костадинов напуснаха Общинския съвет в Пловдив и обявиха, че ще правят нов проект – „Свободен избор“. Възможно ли е този процес да е част от строителството на бъдещата формация на Радев?

- Мисля, че е свързано с интересите на Радев. Защото когато кандидатства за президент, той получава електоралната подкрепа на определени партии. Но в момента, в който ще се яви на парламентарни избори, той няма да разчита на гласовете на тези партии, трябва да търси нови. В момента президентът се опитва да влияе в партиите, които са електорално близо до него – в целия ляв евроскептичен вот.

Процесите в БСП вече са прозрачни. Радев натиска вътре в партията в опит да счупи управленската коалиция. Неслучайно в профилната му снимка във Фейсбук той е под знамената на Русия и „Възраждане“. Идентифицира се с новия си електорат. Възможно е да започнат деструктивни процеси на разцепване в партиите около Радев.

Не изключвам и кръга на Ахмед Доган да се включи в проекта на настоящия президент – и дори тези, които не учредиха с него новата му партия.

- Корнелия Нинова може ли да му е партньор след толкова разпри помежду им?

- Не е невъзможно. Виждате, че има хора, които се идентифицират с Радев и се мъчат да променят курса на БСП в момента. Така, че президентът ще се опита да къса живо месо от всяка партия, която му е електорално близка и ще нанесе големи щети.

- А през кои личности Радев се опитва да обърне процесите в БСП?

- Двама депутати критикуват участието на БСП в правителството. Крум Зарков се разграничи от желанието на президента да проведем референдум за еврото, то той е негативно настроен към моментната политика на социалистите. Има доста лица от левия спектър, които ще разчитат на Радев да се изявят в политиката. Бившите евродепутати Петър Витанов и Иво Христов също са близки до държавния глава.

Така, че той ще направи една по-скоро прибързана сбирщина, отколкото партия с идеология.

- Каква е оценката Ви за поведението на мнозинството по казуса с „Лукойл“ и назначаването на специален търговски управител от страна на държавата в лицето на Румен Спецов?

- „Лукойл“ не е просто енергиен проект. Той е от изключителна важност за националната сигурност, за икономическата и стопанска структура на държавата. Правителството този път се справи доста успешно, дори перфектно. Буквално в рамките на дни то успя да постигне успех като отвоюва дерогация, която беше от стратегическо значение за нас. Защото можеше да осъмнем в много тежка ситуация.

Ходът, с който държавата има контрол над „Лукойл“, беше важен. Тук не говорим за национализация, а за контрол на един процес, който е свързан с перспектива. Живеем в свят с много геополитически размествания. Имаме война в Украйна, чиито край не се вижда, въпреки опитите на президента Тръмп за постигане на мир. Но предприетите срещу Русия санкции са от изключителна значимост Москва да не излезе победител. Санкциите са не просто морален избор, те са и стратегически свързани с националната сигурност и принадлежността ни към този геополитически блок, който може да ни защити в моменти на световна дестабилизация.

- Критиките относно бюджета за догодина са свързани основно с раздутия чиновнически апарат, данък дивидент, повишаването на осигуровките. От ПП-ДБ дори монтираха голямо розово прасе на Ларгото, с което искали да покажат как държавата краде от пенсионери и работещи, събирайки пари в своята касичка. Какъв е коментарът Ви на ситуацията?

- По време на обсъжданията по бюджета опозицията ще се опита да дестабилизира управлението. Това е позната практика по света. Така, че на пиарските критики на ПП не бива да се обръща внимание. Разумната критика, на която властта се опитва да отговаря, е липсата на реформи – тези, от които бизнесът и донякъде обществото се нуждаем.

Мнозинството отлага реформите. Донякъде в това има резон, не само защото коалицията е доста тежка структура и в нея се застъпват и леви, и десни виждания. Но да правиш реформи, които могат да провокират социално напрежение, в момент в който влизаме в еврозоната, може да доведе до дестабилизация. Не е важно единствено да оцелее властта, важно за цялото общество е да мине преходът към еврозоната.

Затова ми се струва, че тези отложени реформи ще трябва наистина да се случат догодина. За да може властта да целеполага по-дългосрочно и за бизнеса, и за различните социални групи.

- Кметове и депутати от ДПС – Ново начало даряват декемврийските си заплати, но това се приема нееднозначно...

- ... Вижте, акцията на ДПС е изключително успешна. Това е жест, който хората очакват от тези, които са избрали да ги управляват. От друга страна ДПС вече показва, че е променена.

Критиката към ДПС на Доган беше свързана с това, че партията държи електорат, който трябва да задоволи върхушката. Плашеха гласоподавателите на ДПС с етническо напрежение, те му гарантираха етническия мир, а той осигуряваше на върхушката благоденствие. Докато в Новото начало виждаме обръщане на този процес, желание на ДПС да слезе хоризонтално до хората. Неслучайно във всички изявления на Делян Пеевски и на лидерите присъства фокусът върху човека. Това е знак, че политиката на ДПС се обръща.

- Транспортният министър Гроздан Караджов обяви продажбата на правителствения „Фалкон“, а Пеевски поиска и закриването на Авиоотряда. Популизъм ли е това, сиромахомилство ли или...?

- Това е въпрос, свързан с голямата дискусия около транспорта на президента Радев. Да видим доколко са оправдани харчовете в това да пазим властта и да си позволяваме този скъп комфорт, който в крайна сметка изобщо не е рентабилен. Както виждаме, обществото не е склонно да плаща луксозните пътувания на управляващите. В този смисъл не е популистко да има повече дисциплина. Изисква се повече скромност от страна на власт имащите.

- Преди часове беше тиражирана кандидатурата на г-жа Кристалина Георгиева за президент. Как Ви се струва тази хипотеза, при положение че Георгиева бе преизбрана за втори мандат начело на МВФ миналата година?

- На този етап споменаването на имена ще е спекулация. От друга страна имах удоволствието да гледам Кристалина Георгиева на големия форум за еврото у нас. Тя е човек, който излъчва изключителна сила и увереност. Това е формирал се лидер на световно ниво. Тя би била една от подходящите кандидатури за президент.

