Милица Гладнишка с неочакван ход в "Кой да знае?"

Тази вечер „Кой да знае?“ ще започне необичайно – в 20:00 ч. по bTV. Вместо водещия Сашо Кадиев, Христо Пъдев ще изрецитира правилата на играта, демонстрирайки впечатляващо актьорско майсторство. Участниците в студиото няма да могат да сдържат смеха и аплодисментите си. След толкова много епизоди Пъдев вече знае правилата толкова добре, че направо е готов да заеме мястото на Сашо.

В петък вечер до капитан Христо Пъдев ще седне кралицата на българската поп музика – DARA. Двамата ще разчитат на знания, логика и силна интуиция, за да преминат през трудните и весели въпроси в играта. Срещу тях ще се изправи капитан Милица Гладнишка, заедно с лицето на телевизионната кулинария Ути Бъчваров. Тяхната бърза мисъл и дълбоки разсъждения обещават оспорвана битка, която може да направи двойните епизоди още по-динамични, напрегнати и весели.

Въпросите в „Кой да знае?“ винаги изискват логическа мисъл, разсъдливост и капка късмет. Темите и този път ще бъдат необикновени и интригуващи – от физика и иновации, до изобретения и любопитни факти. Като например - коя е била първата пощенска марка в света; дали Клеопатра е живяла по-близо до 2025 г., отколкото до строежа на Хеопсовата пирамида и как бирата Берлинер Вайс получава своя кисел вкус.

Късметът тази вечер ще се усмихне на Милица по един от въпросите, за който тя ще сподели, че е прочела точно в деня на снимките.

