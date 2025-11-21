Проф. Рачев ни застреля с прогноза за времето до края на ноември

Точно месец преди началото на астрономическата зима времето у нас остава забележително меко. От събота на обед средиземноморски циклон ще „раздели“ България – на югоизток температурите ще останат високи за сезона, докато на северозапад ще се усеща по-студено. Така, докато Западна Европа вече посреща по-хладни дни, у нас половината страна ще се радва на по-топъл ноември.

Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред бТВ.

Той подчерта, че валежите през последните дни са дали добър резултат: язовирите се пълнят, „Искър“ е почти догоре, а за „Камчия“ остава още малко.

В неделя до страната ще достигне по-свеж въздух и максималните температури ще се понижат до около 12-13 градуса. „Сняг евентуално ще прехвърчи следващия четвъртък“, отбеляза професорът.

В София в средата на идната седмица се очаква спад от 7-8 градуса – напълно нормално за периода, а по високите части на планините, над 2500 метра, може да се образува и първата трайна снежна покривка за сезона.

Ноември до момента е средно с около 3,5 градуса над климатичните норми, допълни проф. Рачев.

