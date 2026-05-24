7 храни бързо премахват коремните мазнини при отслабване

Намаляването на мазнините в областта на корема зависи най-вече от комбинацията между хранене, движение и достатъчно сън. Според диетолога Тара Колингуд обаче някои храни могат значително да подпомогнат процеса, защото засищат по-дълго, стабилизират кръвната захар и подпомагат метаболизма. Пред изданието Eat This, Not That тя посочва седем продукта, които е добре да присъстват редовно в менюто на хората, опитващи се да свалят мазнини в областта на корема.

Авокадо

Според Колингуд авокадото е богато на полезни мононенаситени мазнини, които помагат за контролиране на кръвната захар и намаляват апетита. „Богати на здравословни мазнини (мононенаситени), авокадото помага за регулиране на нивата на кръвната захар, намалява апетита и ви кара да се чувствате сити по-дълго, като по този начин помага за намаляване на коремните мазнини“, обяснява диетологът.

Авокадото може да се добавя към салати, да се използва върху препечен хляб или като гарнитура към различни ястия. Специалистите обаче предупреждават да не се прекалява с количеството, тъй като продуктът е сравнително калоричен.

Яйца

Яйцата също попадат сред най-препоръчваните храни за отслабване. „Яйцата съдържат големи количества висококачествен протеин, насърчават чувството за ситост, стабилизират нивата на кръвната захар и помагат на тялото да изгаря повече калории по време на храносмилането“, казва Колингуд.

Тя съветва яйцата да се комбинират с белтъци, за да се увеличи приемът на протеин без излишни калории и мазнини.

Горски плодове

Сред най-полезните плодове за изгаряне на мазнини диетологът посочва боровинките, ягодите и малините. „Плодовете са с ниско съдържание на калории, но с високо съдържание на фибри и антиоксиданти, които се борят с възпаленията и насърчават изгарянето на мазнини, особено в областта на корема“, отбелязва тя.

Горските плодове могат да се консумират както пресни, така и замразени, самостоятелно или добавени към кисело мляко, овесени ядки и смутита.

Зехтин

Въпреки че е мазнина, зехтинът също помага при контрола на теглото. „Това е здравословна мазнина, която помага за контролиране на апетита и насърчава метаболизма на мазнините“, обяснява Колингуд.

Според нея дори малко количество зехтин върху салата или използвано при готвене може да има положителен ефект без сериозно увеличаване на калориите.

Ядки

Бадемите, орехите и шамфъстъкът също са сред храните, препоръчвани за намаляване на коремните мазнини. „Богати на здравословни мазнини и протеини, ядките помагат за ограничаване на апетита, стабилизиране на нивата на кръвната захар и насърчават здравословния метаболизъм. Просто се придържайте към малка шепа на ден!“, съветва диетологът.

Ядките могат да се консумират като междинна закуска или да се добавят към салати и различни ястия.

Боб и леща

Белият, черният и пинто бобът, както и лещата, също са сред продуктите, които подпомагат отслабването. „Благодарение на високото си съдържание на фибри и протеини, те стабилизират нивата на кръвната захар и подобряват храносмилането, като ви помагат да се чувствате сити по-дълго време“, казва Колингуд.

Тези храни могат да бъдат гарнитура или добавка към салати и основни ястия.

Листни зеленчуци

Диетологът препоръчва още спанак, къдраво зеле и рукола. „Зелените зеленчуци са нискокалорични, питателни и богати на фибри храни, които подпомагат храносмилането, намаляват подуването на корема и спомагат за създаването на калориен дефицит за изгаряне на мазнини“, обяснява тя.

Листните зеленчуци могат да се използват в салати, гарнитури или да се добавят към бъркани яйца.

Какво още е важно

Колингуд подчертава, че нито една храна сама по себе си няма да доведе до бързо отслабване. „Разбира се, нито един продукт няма да ви помогне да загубите мазнини по корема сам по себе си. За най-добри резултати ги комбинирайте с адекватна хидратация, упражнения и адекватен сън!“, посочва диетологът.

