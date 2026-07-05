С или без кофеин - кое кафе е по-полезно за здравето?

Кафето може да бъде полезно за здравето, дори когато е без кофеин. Основната разлика между обикновеното и безкофеиновото кафе е в обработката на зърната, при която по-голямата част от кофеина се премахва още преди печенето. Това обаче не означава, че безкофеиновото е „празна“ напитка. Според диетолози, цитирани от Prevention, голяма част от ползите идват не от кофеина, а от антиоксидантите и растителните съединения в кафето.

Безкофеиновото не е напълно без кофеин

Безкофеиновото кафе все пак съдържа малки количества кофеин. По думите на регистрирания диетолог Вики Кьониг една чаша от 225 мл обикновено има между 2 и 10 милиграма кофеин в зависимост от зърната и метода на обработка.

За сравнение, същото количество обикновено сварено кафе съдържа приблизително между 95 и 165 милиграма кофеин. Тоест разликата е голяма, но не абсолютна. За повечето хора безкофеиновото няма да даде сутрешния „ритник“, но при особено чувствителни към кофеин дори малкото количество може да предизвика нервност.

Къде са истинските ползи

Кафеените зърна са богати на антиоксиданти, сред които полифеноли, хлорогенова и ферулова киселина. Именно тези съединения стоят зад голяма част от добрата репутация на кафето.

Регистрираният диетолог Анар Алидина обяснява, че процесът на декофеинизация не премахва основните полезни растителни вещества. Така безкофеиновото кафе може да осигури много от същите ползи като обикновеното, но без силния стимулиращ ефект.

Кьониг също подчертава, че проучвания свързват както обикновеното, така и безкофеиновото кафе с по-ниска смъртност от всякаква причина. Според нея това подкрепя идеята, че не само кофеинът е важен, защото кафето съдържа над 100 различни съединения освен него.

Какво показват проучванията

Според UCLA Health прегледи на изследванията върху кафето потвърждават, че и двата вида съдържат полезни съединения. Редовната консумация на кафе се свързва с по-нисък риск от диабет тип 2, хронично бъбречно заболяване, чернодробни проблеми, инфаркт и инсулт.

Изследванията посочват още връзка с по-добро здраве на чревния микробиом, по-малко възпаление и по-бавно когнитивно отслабване. Кофеинът може да участва в част от тези ефекти, но не е единственият герой в чашата.

Кога безкофеиновото печели

Безкофеиновото кафе е добър избор за хора, които обичат вкуса и ритуала, но не искат силна стимулация. То е подходящо за следобед или вечер, когато обикновеното кафе може да попречи на съня.

То може да бъде по-разумен вариант и за хора, които усещат сърцебиене, напрежение, тревожност или стомашен дискомфорт след кофеин. Важно е обаче да се помни, че при свръхчувствителност дори безкофеиновото не е напълно неутрално.

Кога обикновеното кафе става проблем

Кофеинът има своите рискове, особено при прекомерна употреба. Кьониг посочва, че възбуда, тревожност, учестен пулс, дискомфорт в гърдите, стомашно разстройство, безсъние и нервност се появяват най-често след твърде много кафе или при по-възрастни хора.

Кофеинът може да води и до зависимост, а рязкото му спиране да предизвика симптоми на абстиненция. Според Националната медицинска библиотека има групи, които трябва да ограничат или избягват кофеина - бременни и кърмещи жени, хора с нарушения на съня, мигрена, тревожност, аритмия или високо кръвно налягане, както и приемащи определени стимуланти.

Най-важното е какво добавяте вътре

Изводът е изненадващо прост - нито обикновеното, нито безкофеиновото кафе е автоматично по-здравословно. Ако човек не прекалява с количеството, и двата варианта могат да бъдат част от балансиран режим.

Големият капан често не е кофеинът, а добавките. Много захар, сиропи, сметана и сладки топинги могат бързо да намалят ползите от кафето, независимо дали то е обикновено или безкофеиново. Така че истинският избор не е само между кофеин и липса на кофеин, а между чиста чаша и десерт, маскиран като напитка.

Кафето остава добра новина за любителите му, стига да се пие разумно. Обикновеното дава енергия и концентрация, безкофеиновото пази вкуса и част от ползите без силния ефект върху нервната система. А най-добрият вариант е този, който не разваля съня, не натоварва сърцето и не превръща сутрешния ритуал в захарна бомба.

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