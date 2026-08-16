Кога пиенето на кафе всеки ден е полезно

Бъбреците играят важна роля във филтрирането на отпадъците и излишната вода от тялото, като същевременно поддържат електролитния баланс. Като се има предвид, че много хора не могат да си представят ден без една, две или дори четири чаши кафе, възниква въпросът: безопасна ли е тази напитка за здравето на бъбреците?

Американското издание Eatingwell попита лекари и диетолози за това и отговорите бяха доста интригуващи. „Настоящите данни сочат, че умерената консумация на кафе, около 2-3 стандартни чаши (240 мл дневно), е безопасна за повечето хора с хронично бъбречно заболяване и дори може да насърчи здравето на бъбреците“, казва диетологът Сара Прато, предава БГНЕС.

Намален риск от бъбречно заболяване

Проучванията показват, че пиенето на кафе може да помогне за намаляване на риска от развитие на хронично бъбречно заболяване. „Мета-анализ установи, че хората, които пият две или повече чаши кафе на ден, имат 14% по-нисък риск от развитие на бъбречно заболяване“, казва диетологът Мелани Бец. Кафето съдържа над 1000 естествено срещащи се съединения, включително хлорогенни киселини, полифеноли и меланоидини, които имат антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, казва Прато. Освен това, за хора със съществуващо бъбречно заболяване, пиенето на кафе може да подобри бъбречната функция. „Кафето... е свързано с по-нисък риск от прогресия до краен стадий на бъбречно заболяване, протеини в урината и смъртност“, казва Бец.

„Кафето може да помогне чрез увеличаване на обема на урината, което помага за разреждане и елиминиране на минералите, които допринасят за образуването на камъни, преди да имат възможност да образуват кристали“, казва Прато. Кофеинът може също да увеличи производството на урина, което може да допринесе за този защитен ефект.

Хипертонията е спорна

Хипертонията може в крайна сметка да доведе до бъбречно заболяване поради стесняване на кръвоносните съдове, водещи до бъбреците. Кофеиновото кафе може да повлияе на кръвното налягане, но връзката между консумацията на кофеин и хипертонията е спорна. Някои проучвания показват, че пиенето на кафе може да намали риска от хипертония, докато други показват обратното. Хората със съществуваща хипертония обаче трябва да бъдат внимателни, когато добавят кофеин към ежедневната си диета.

Малко захар

„Ползите за здравето от кафето произтичат от пиенето му черно. Добавянето на твърде много захар и/или сметана може лесно да надделее над тези ползи“, казва Бец.