Как пиенето на кафе през нощта влияе на организма?

За хората, които работят нощни смени или често остават будни до късно, кафето е почти задължителен арсенал. Ново изследване обаче показва, че кофеинът в тъмната част на денонощието може да има неочаквани ефекти върху поведението и концентрацията.

Учени от Университета на Тексас в Ел Пасо са установили, че приемът на кофеин през нощта може да засили импулсивността и склонността към риск. Резултатите от проучването са цитирани от The Takeout.

Какво показва експериментът

В рамките на изследването учените са използвали плодови мушици - организъм, чиято нервна и генетична система има прилики с човешката. Целта е била да се проследи как кофеинът влияе върху поведението в късните часове. Резултатите показали, че мушиците, получили кофеин през нощта, започнали да се държат по-непредсказуемо и импулсивно.

„При нормални условия мухите спират да се движат, когато са изложени на силен въздушен поток. Установихме, че мухите, които консумират кофеин през нощта, имат по-лош контрол над движенията си и проявяват импулсивно поведение, като например безразсъдно летене“, обяснява изследователят Ерик Салдес.

Според учените това може да помогне да се обясни защо някои хора вземат по-рискови решения или реагират по-емоционално след продължително будуване и прекомерна употреба на кофеин.

Женският организъм реагира по-силно

Проучването е установило и друга интересна особеност - ефектът е бил по-силен при женските плодови мушици. Въпреки че получавали същото количество кофеин като мъжките, женските демонстрирали значително по-импулсивно поведение.

„Мухите нямат човешки хормони като естроген, което предполага, че други генетични или физиологични фактори може да са отговорни за повишената чувствителност при женските“, обяснява професорът по биологични науки Кюнг-Ан Хан.

Специалистите подчертават, че ще са нужни още изследвания, за да се установи дали подобен ефект се наблюдава и при хората в същата степен.

Кога кафето започва да вреди

Експертите напомнят, че макар кафето да се възприема като средство за прилив на енергия, неправилният момент за консумация може да има обратен ефект.

Кофеинът започва да действа между 15 и 30 минути след приема, а максималният му ефект се усеща след около един-два часа. Именно затова нощното кафе често затруднява заспиването и нарушава естествения цикъл на сън и бодърстване.

Според специалистите пиенето на кафе веднага след събуждане също не винаги е добра идея, защото може временно да повиши нивата на кортизол - хормона на стреса.

Учените съветват хората да внимават не само с количеството кафе, но и с времето, в което го пият, особено ако работят нощем или страдат от проблеми със съня, тревожност и преумора.

