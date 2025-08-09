Разкриха най-опасната напитка за жените

Когато стане дума за напитки, които застрашават здравето, най-често се сещаме за алкохола и енергийните напитки. Но според ендокринолога д-р Екатерина Янг, истинската заплаха за хормоналното здраве на жените може да се крие в една уж невинна сутрешна рутина – чашата кафе с мляко и захар.

„Хормоналната система при жените е изключително чувствителна. Дори ежедневният навик за сладко кафе с мляко може постепенно да наруши този фин баланс“, предупреждава д-р Янг.

Кафето и хормоните – невидимата връзка

Кофеинът, основната активна съставка в кафето, оказва директно влияние върху нивата на хормони като кортизол, естроген и инсулин. Повишеният прием на кофеин води до:

Повишен кортизол – познат като хормона на стреса, неговото хронично завишаване е свързано с умора, безсъние, отслабен имунитет и натрупване на мазнини в областта на корема.

Ускорено стареене на кожата – високите нива на кортизол допринасят за разграждането на колагена и еластина, което води до по-ранна поява на бръчки и загуба на еластичност.

Инсулинови колебания – особено когато кафето е подсладено или съдържа високогликемични добавки. Това увеличава риска от инсулинова резистентност и метаболитни нарушения.

Изследване, публикувано в The American Journal of Clinical Nutrition, потвърждава, че високият прием на кофеин може да промени нивата на естроген при жени в репродуктивна възраст. Други проучвания сочат, че редовната консумация на подсладено кафе повишава риска от развитие на метаболитен синдром – съвкупност от състояния като високо кръвно, завишени нива на кръвна захар и повишен холестерол.

Какво препоръчва д-р Янг?

За тези, които не могат или не желаят напълно да се откажат от кафето, специалистът предлага няколко алтернативи и съвети:

Избирайте черно кафе без захар , и то в умерени количества – не повече от 1–2 чаши дневно.

Заменете кравето мляко с растителни алтернативи – като бадемово, овесено или кокосово, които не повишават инсулиновия отговор в същата степен.

Включете билкови чайове – те са богати на антиоксиданти, които подпомагат работата на сърдечно-съдовата система и намаляват оксидативния стрес.

Време е за по-внимателен избор

Макар кафето да е любима част от сутрешния ритуал на милиони жени по света, важно е да осъзнаем, че „безобидната“ напитка може да има далеч по-сериозно влияние върху здравето, отколкото предполагаме.

„Истината е, че тялото ни говори – нужно е само да го слушаме. Ако изпитвате честа умора, кожата ви старее преждевременно или се борите с хормонални проблеми, струва си да погледнете към чашата кафе и да се запитате: струва ли си?“ – завършва д-р Янг.

