Вълшебен домашен мехлем лекува болки в ставите

С напредването на възрастта, при промяна на времето или след тежко физическо натоварване, болките в ставите, коленете и кръста могат сериозно да влошат качеството на живот. Вместо веднага да посягате към тежките химически мехлеми и обезболяващи хапчета, можете да се доверите на силата на природата. Домашно приготвените мазила с натурални етерични масла и билки имат мощен противовъзпалителен и загряващ ефект, който подобрява кръвообращението и бързо облекчава дискомфорта.

Вълшебните съставки от билковата аптека

За да направите наистина ефективен мехлем, имате нужда от чиста маслена основа и силни активни съставки. Ето какво да си набавите:

Основа (Пчелен восък и кокосово масло) – 2 супени лъжици восък и 1/2 чаена чаша кокосово масло (или свинска мас). Те осигуряват плътната текстура и подхранват кожата.

Лют червен пипер (Капсаицин) – 1 чаена лъжичка. Капсаицинът е мощен естествен блокер на болката и дава силен загряващ ефект.

Джинджифил на прах – 1 чаена лъжичка. Той е известен със своите силни противовъзпалителни свойства.

Етерично масло от мента – 10-15 капки. Ментолът охлажда първоначално и действа като локален анестетик.

Етерично масло от камфор или евкалипт – 10 капки. Подпомага дълбокото проникване на лека в тъканите.

Майсторлъкът: Стъпка по стъпка

Приготвянето на мехлема става на водна баня, за да се запазят полезните свойства на маслата:

Разтапяне: В стъклен или порцеланов съд на водна баня разтопете кокосовото масло заедно с настъргания пчелен восък, докато се втечнят напълно. Инфузия на билките: Добавете лютия пипер и джинджифила към топлата маслена смес. Разбъркайте много добре и оставете на съвсем слаб огън за около 10-15 минути, за да извлекат маслата активните вещества. Филтриране: Прецедете топлата смес през фина марля или тензух в чист стъклен буркан, за да отстраните твърдите частици от пипера и джинджифила. Ароматерапия: Оставете сместа леко да се охлади (но без да стяга) и тогава капнете етеричните масла от мента и евкалипт. Разбъркайте за последно с дървена клечка. Стягане: Затворете буркана и го оставете на хладно място, докато мехлемът се втвърди напълно.

Как да го използваме правилно?

Втривайте малко количество от мехлема върху засегнатата става 2-3 пъти на ден с леки масажни движения. Засилвайте ефекта, като след нанасяне завиете мястото с топъл вълнен шал.

Важно: Поради съдържанието на лют пипер, мехлемът предизвиква зачервяване и загряване. Задължително измивайте ръцете си много добре със сапун след нанасяне и пазете очите и лигавиците!

Възможни алтернативи при ставен дискомфорт

Ако тази специфична рецепта не е подходяща за типа кожа или нуждите ви, съществуват поне още три популярни алтернативни възможности за домашно облекчение: